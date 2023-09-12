محافظ أسوان يناقش تعظيم الاستفادة من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

ناقش محافظ أسوان أشرف عطية، سبل التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" في النهوض بالصناعة المصرية وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمناطق الصناعية والمصانع المتعثرة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان مساء اليوم، أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور حسن الشقطي المستشار الاقتصادي للمحافظة، وأحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي والمشرف العام على الاستثمار بالمحافظة، والدكتور محمد صلاح منسق عام حياة كريمة بأسوان.

وذكر بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان اليوم الثلاثاء، أن المحافظ ناقش سبل التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمناطق الصناعية والمصانع المتعثرة بالمحافظة.

وأعرب محافظ أسوان، عن ترحيبه بأعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" ، وتعاون المحافظة مع هذه الجهود المخلصة لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار بهدف دفع عجلة الاقتصاد والتنمية وتذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات الصناعية، وهو الذي يتكامل مع تأكيد القيادة السياسية خلال أسبوع الصعيد عام 2021 بضرورة دعم صغار المستثمرين وحل مشكلاتهم وتقنين أوضاعهم، في إطار حرص الدولة على دمج الاقتصاد غير الرسمي، وفتح منافذ تسويقية جديدة أمام صغار المستثمرين.

وقام محافظ أسوان، خلال اللقاء، بإطلاع الوفد على الخريطة الصناعية والاستثمارية والاقتصادية التي تمتلكها محافظة أسوان عاصمة الاقتصاد الإفريقي، فضلاً عن المناطق والتجمعات الصناعية التي تتميز بها أسوان مثل المنطقة الصناعية بالعلاقي، وأيضاً المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بنصر النوبة ، وكذا العمل حاليا في إقامة أكبر منطقة لوجستية بكركر جنوب أسوان على مساحة 600 فدان ، وهو الذي يتوازى مع المزايا النسبية العديدة التي تتميز بها المحافظة من حيث موقعها الجغرافي والبنية التحتية والمطارات والموانئ مما يؤهلها لربطها بالأسواق الأفريقية.

وأشار إلى أهمية وجود إستراتيجية موحدة للصناعة بشكل عام ، والتشبيك بين المنتجين ، وتوحيد المفاهيم والمسميات، وحوكمة الإدارة لاستغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل ، والوصول إلى منتج عالى الكفاءة

وفي سياق متصل استعرض مسئولو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة التي أُطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2022.

موضحين أنها تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعة المصرية، وتوطين الصناعات الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية ، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام ، وتوفير حلول الطاقة النظيفة ، والابتكار في المجال الصناعي وذلك من خلال العمل على 3 محاور، وهى محور المشروعات الكبرى ، ومحور دعم الصناعات ، ومحور البحث والتطوير والتدريب

وفي نهاية اللقاء، قدم أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية درعاً تذكارياً لمحافظ أسوان تقديراً لمجهوداته الملموسة في تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين للنهوض بالصناعة المصرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، كما قدم المحافظ درع المحافظة والهدايا التذكارية لأعضاء المبادرة عرفاناً بالتعاون المثمر والبناء.

من ناحية أخرى، كلف محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمرور الميداني على مشروع، حي اللوتس السكني "الإسكان المتميز" بمنطقة العقاد بمدينة أسوان، للإطلاع على الجهود المتواصلة التي تقدمها المحافظة للمنتفعين بهذا المشروع الحيوي.

وأوضحت نائب المحافظ، أنه تم بدء التسليم الابتدائي للمشروع، مع دعم حي اللوتس بـ 250 شجرة مثمرة، لافته إلى أن هناك توجهيات مستمرة من محافظ أسوان لاستكمال باقي الأعمال الجارية بمشروع حي اللوتس سواء فيما يتعلق بأعمال اللاند سكيب والمشروعات الخدمية، والتي من بينها المسجد والمين مول، بالإضافة إلى استكمال أعمال التشطيبات بالعمارات السكنية لخلق مجتمع عمراني حضاري متكامل.

