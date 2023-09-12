محافظ أسوان يوفر جهاز عروس لفتاة تعرض منزلها للحريق

أهدى محافظ أسوان أشرف عطية إحدى الفتيات جهاز عروسة مساهمة من المحافظة، ممثلة في مبادرة "الناس لبعضهم" التي ترعاها المحافظة بالتعاون مع مؤسسة التوفيق الخيرية برئاسة المهندس عمرو توفيق، وذلك عقب تعرض منزل أسرتها بمنطقة السد العالي لحريق مما تسبب في تعرض جهاز العروسة بالكامل للحريق.

وأوضح الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع، والمنسق العام للمبادرة بأنه بناء على تعليمات محافظ أسوان، تم التواصل مع مؤسسة التوفيق الخيرية لتوفير أوجه الدعم والمساندة لهذه الفتاة مراعاة لظروفها المعيشية والاجتماعية.

ولفت إلى أن مبادرة "الناس لبعضهم" تتواصل مع المواطنين بشكل مستمر، ولديها فريق ميداني يعمل على مدار الساعة للوصول إلى المستحقين من خلال أدلة طبيعية مما يسهل على القائمين بتنفيذ المبادرة سرعه اتخاذ القرار بشأن ما يعرض عليها من حالات إنسانية طارئة.

من ناحية أخرى، تسلمت محافظة أسوان اليوم الثلاثاء، 1250 شنطة مواد غذائية مهداة من وزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بقرى المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وصرح الشيخ حنفى محمود دياب وكيل وزاره الأوقاف بأسوان، بأن المحافظة من المقرر أن تتسلم نحو 20 ألف شنطة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية ، في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع المصري.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم تسليم الكميات الواردة، إلى مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في مراكز المحافظة، بالتنسيق مع المحافظة، ومديرية الأوقاف، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.