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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جبر الخواطر.. محافظ أسوان يوفر جهاز عروس لفتاة تعرض منزلها لحريق

جبر الخواطر
جبر الخواطر

ضمن سلسلة جبر الخواطر، وفى لفتة أبوية وإنسانية حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إهداء إحدى الفتيات جهاز عروسة مساهمة من المحافظة ممثلة فى مبادرة " الناس لبعضهم " بالتعاون مع مؤسسة التوفيق الخيرية برئاسة المهندس عمرو توفيق

وجاء ذلك عقب تعرض منزل الأسرة بمنطقة السد العالى لإندلاع حريق به ، وهو الذى تسبب فى تعرض جهاز العروسة بالكامل للحريق. 

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جبر الخواطر 

ومن جانبه أوضح الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع ، والمنسق العام للمبادرة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان ، تم التواصل مع مؤسسة التوفيق الخيرية لتوفير أوجه الدعم والمساندة لهذه الفتاة مراعاة لظروفها المعيشية والإجتماعية.

وقال عز الصادق بأن مبادرة الناس لبعضهم لديها تواصل جيد مع المواطنين ، بجانب وجود فريق ميدانى يعمل على مدار الساعة للوصول إلى المستحقين من خلال أدلة طبيعية مما يسهل على القائمين بتنفيذ المبادرة سرعه إتخاذ القرار بشأن مع يعرض عليها من حالات إنسانية طارئة .

وكان قد عرض اللواء أشرف عطية المقومات الفريدة والمتنوعة التى تتميز بها محافظة أسوان من المناظر الطبيعية الخلابة ، وتنوع المتنج السياحى من السياحة الأثرية والثقافية والبيئة والعلاجية والفنية والرياضية ، وهو الذى ساهم فى أن تكون براند عالمى ، ولها قيمة عالية على المستوى الدولى.

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جهود وأنشطة 

 

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تم تنفيذ مشروعات وجهد كبير فى قطاعات إحلال وتجديد البنية التحيتة والتطوير والتجميل لتتحول أسوان إلى بانوراما جمالية متكاملة ، فضلاً عن إستضافة أسوان للعديد من المهرجانات والفعاليات العالمية والمحلية كمهرجان سينما المرأة والتمور والمانجو ، والإهتمام بمجالات الفنون والحرف اليدوية بأفكار ورؤى إبداعية لدعم ومساندة القائمين عليها. 

فيما أكد فريق عمل " يونيك " على أن إتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية يضم 17 معهد ثقافى أوربى ، وقد تم إختيار محافظة أسوان كأول محافظة فى الصعيد لتنفيذ الأنشطة المتنوعة خلال الفترة القادمة ، وسيتم التنسيق لتوقيع مذكرة تفاهم مع المحافظة لتفعيل أوجه التعاون والشراكة فى كافة الإتجاهات.

وكان قد التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد المبادرة الوطنية ابدأ. 

 

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