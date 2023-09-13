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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان تتابع معدلات الإنجاز بمشروع حي اللوتس "الإسكان المميز".. شاهد

جولة نائب محافظ أسوان
جولة نائب محافظ أسوان

قامت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان بالمرور الميدانى على مشروع حى اللوتس "الإسكان المميز" بمنطقة العقاد للوقوف على معدلات الإنجاز به؛ خاصة أنه كان من المشروعات المتعثرة التى شهدت النور بعد 14 عاما.

وأوضحت نائب المحافظ بأنه تم بدء التسليم الابتدائي للمشروع، مع دعم حى اللوتس بـ250 شجرة مثمرة ، لافتة إلى أن هناك توجهيات مستمرة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لإستكمال باقى الأعمال الجارية بمشروع حى اللوتس سواء فيما يتعلق بأعمال اللاند سكيب والمشروعات الخدمية ، والتى من بينها المسجد والمينى مول ، بالإضافة إلى إستكمال أعمال التشطيبات بالعمارات السكنية لخلق مجتمع عمرانى حضارى متكامل .

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حى اللوتس 

 

وكان قد التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بفريق اتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية " يونيك " ، والذى ضم كل من إيزابيلا بوماريتو مدير المشروع، ورامى دسوقى المدير المالى والإدارى، وريم فؤاد مسئول التواصل والعلاقات العامة ، والدكتور بدوى إسماعيل مستشار جامعة الأقصر ، وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية ، والمهندسة دينا إبراهيم مسئول التعاون الدولى. 

ويأتى ذلك فى إطار حرص المحافظة على الترويج والتسويق السياحى الذى يليق بعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية كأفضل مشتى عالمى. 

محافظ أسوان يلتقى فريق إتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية " يونيك "

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جهود 

وقد تناول اللقاء استعراض تفاصيل قيام الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية بفتح باب التقديم لمنح الدعوة المفتوحة للأفراد والمؤسسات الفنية والثقافية المصرية لتنفيذ مشاريعهم الفنية بمصر فى مجالات مثل الموسيقى والسينما والفنون البصرية والتصوير الفوتوغرافى والتصميم والحرف اليدوية والأدب والاقتصاد الإبداعى والمسرح والرقص وغيرها من المجالات الفنية الأخرى. 

وأثناء اللقاء عرض اللواء أشرف عطية المقومات الفريدة والمتنوعة التى تتميز بها محافظة أسوان من المناظر الطبيعية الخلابة ، وتنوع المنتج السياحى من السياحة الأثرية والثقافية والبيئة والعلاجية والفنية والرياضية ، وهو الذى ساهم فى أن تكون براند عالمى ، ولها قيمة عالية على المستوى الدولى.

مؤكداً على أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تم تنفيذ مشروعات وجهد كبير فى قطاعات إحلال وتجديد البنية التحتية والتطوير والتجميل لتتحول أسوان إلى بانوراما جمالية متكاملة ، فضلاً عن استضافة أسوان للعديد من المهرجانات والفعاليات العالمية والمحلية كمهرجان سينما المرأة والتمور والمانجو ، والاهتمام بمجالات الفنون والحرف اليدوية بأفكار ورؤى إبداعية لدعم ومساندة القائمين عليها. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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