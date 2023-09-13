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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يستعرض موقف الخطة الاستثمارية باعتمادات 610.9 مليون جنيه

صدى البلد

كلف محافظ أسوان أشرف عطية، الإدارة العامة للحوكمة والتفتيش بالمحافظة بالمتابعة والرقابة على المراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز من خلال المرور المفاجئ، لمراجعة كافة الملفات والمعاملات، وحصر أى ملفات مفقودة، ليتم تحويل المتسبب فى ذلك للتحقيق بالشئون القانونية بالمحافظة، وإحالته للنيابة العامة في حالة ثبوت المخالفة وذلك ضمن جهود المحافظة لمكافحة الفساد الإداري واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتقاعسين والمقصرين. 
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة المحافظ اليوم /الأربعاء/ والذي حضره الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، بجانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والعسكرية والجامعية، وأيضاً رؤساء المراكز والمدن، ورؤساء الشركات والهيئات ومديري مديريات الخدمات .
بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الكوارث الطبيعية من شعبي المغرب وليبيا الشقيقين، وعقب استعراض موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023 / 2024 بإجمالي اعتمادات 610.9 مليون جنيه.
وأعطى المحافظ توجيهاته بالإعداد والتنظيم الجيد بكافة الجهات المعنية لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث للظهور بالشكل المشرف والراقي الذي يليق بهذه المحافظة العريقة، مع مواصلة التجهيز لعروض الاصطفاف وبروفات المواقف لتحقيق الجاهزية الكاملة للتعامل مع أى مواقف طارئة بالشكل النموذجي المطلوب، وهو الذي يتوازى مع رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومختلف الجهات المختصة، لحين انتهاء عاصفة دانيال، مكلفاً بدخول أى مشروع يتم الانتهاء منه في كافة قطاعات العمل العام بقرى المدرجة بالمرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي " حياة كريمة " للخدمة ليجنى المواطنين ثمار هذه الإنجازات، ويشعروا بما تم بذله من جهود عظيمة في سبيل الارتقاء والنهوض بمستوى المعيشة والخدمات المقدمة لهم، ولاسيما ما يتعلق بمجمعات الخدمات بحيث يتم تفعليها وتشغيلها بشكل كامل، وإعداد تقرير تفصيلي بحجم المعاملات والخدمات المقدمة للمواطنين داخل هذه المجمعات .
وطالب محافظ أسوان بالاستعداد الجيد لاستقبال العام الدراسي الجديد، وإنهاء كافة أعمال الصيانة ورفع الكفاءة والتطوير والتجميل بالمدارس بأسلوب ولمسات جمالية، وخاصة أنه سيتم مرور اللجان المشتركة بشكل مفاجئ لرصد أي ملاحظات لسرعة تلافيها حتى تكون هذه المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب فى أبهى صورها، مع الإعداد لإقامة معرض " أهلاً مدرستي" الذي تنظمه التربية والتعليم بالإدارات التعليمية الخمس بتخفيضات تصل إلى 30 %، فضلاً عن التنسيق بين الجهات المختلفة لتنظيم معارض مماثلة بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأسوانية. 
وأكد المحافظ أنه تم التنسيق بين مديرية التموين ومصانع تعبئة البوتاجاز في المحافظات المجاورة لزيادة المعروض بما يساهم في سد احتياجات المواطنين، وتحقيق الاكتفاء من أسطوانات البوتاجاز بأسعار مناسبة لعدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية، هذا وقد شهدت جلسة المجلس التنفيذي عرض موقف التصالح في مخالفات البناء، والتسهيلات المقدمة لتشجيع المتقدمين لإنهاء إجراءاتهم في أسرع وقت، بالإضافة إلى الموافقة على إطلاق أسم عملاق الأدب العربي الراحل عباس محمود العقاد على مجمع المعاهد الأزهرية بمدينة أبو سمبل السياحية.

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