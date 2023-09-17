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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة أسوان

جامعة أسوان
جامعة أسوان

تستعد جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، للعام الجامعي الجديد 2024/2023، حيث يتم توقيع الكشف الطبي على الطلاب والطالبات الجدد من الثانوية العامة بعد التحاقهم بكليات الجامعة، بعد ترشيحهم من خلال كشوفات القبول من التنسيق المركزي بعد مضاهاتها ببطاقة الترشيح بمختلف كليات الجامعة التي يبلغ عددها 19 كلية ومعهدا.

وقال الدكتور أيمن عثمان بأن الجامعة بتوفير أماكن طبية مخصصة لتوقيع الكشف الطبي علي الطلاب الجدد وذلك تسيرا عليهم بإجراء الكشف الطبي للطلاب في مقر كلياتهم بمختلف أفرع الجامعة بالحرم الجامعي بصحاري، والحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، والحرم الجامعي في أبوالريش،والحرم الجامعي بالنفق، وتعمل الجامعة علي تسخير كافة إمكانياتها لخدمة الطلاب.

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الكشف الطبى 

وأشار الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، أنه في إطار توجيهات رئيس الجامعة يتم متابعة الكشف الطبي بشكل دوري ومباشر لتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الصحية والإدارية بكل لجنة طبية. 

وأعلنت ادارة الجامعة تحديد مواعيد توقيع الكشف الطبي علي الطلاب للعام الجامعي الجديد، وذلك بداية من يوم السبت الماضي الموافق 9/9/2023 حتي يوم الأحد الموافق 2023/10/1 م حسب الجدول الذي تم اعتماده من الإدارة الطبية بالجامعة علي ان تكون لكل كلية يوم محدد ومكان معين حسب مواقع جامعة أسوان المختلفة،كما تم الإعلان عن مواعيد الكشف الطبي في جامعة أسوان، ووفقا لهذا الجدول للطلاب المستجدين، حيث بدأت هذه العملية يوم السبت الماضي الموافق 9 سبتمبر 2023 وتستمر حتى يوم الأحد 1 أكتوبر القادم.

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وتابع أن يتضمن جدول مواعيد الكشف الطبي في جامعة أسوان كلا من:- كلية الطب: السبت 9 سبتمبر في أسوان الجديدة - كلية الهندسة: الأحد 10 سبتمبر في أبو الريش - كلية هندسة الطاقة: الاثنين 11 سبتمبر في مقر الكلية - كلية الطب البيطري: الثلاثاء 12 سبتمبر في صحاري - كلية التمريض: الأربعاء 13 سبتمبر في صحاري - كلية العلوم: الخميس 14 سبتمبر في صحاري- كلية التربية: السبت 16 سبتمبر في كلية التربية- كلية التربية: الأحد 17 سبتمبر في كلية التربية- كلية التربية النوعية: الاثنين 18 سبتمبر في كلية التربية- كلية الألسن: الثلاثاء 19 سبتمبر في أسوان الجديدة - كلية الآداب: الأربعاء 20 سبتمبر في أسوان الجديدة. 

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