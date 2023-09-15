نائب محافظ أسوان تتابع إستعدادات المدراس لإستقبال العام الدراسى الجديد

كلف اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالقيام بجولة تفقدية لمتابعة التجهيزات والإستعدادات الجارية بمختلف المدارس من أجل الإستعداد الجيد لإستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .. رافق نائب المحافظ غنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية ، والقيادات التعليمية ، وقد شملت الجولة التفقدية المرور على مدارس الشهيد عمرو فريد للغات الرسمية بطريق صحارى ، بالإضافة إلى مدرسة هارون عبد الغفور الثانوية المشتركة ، ومدرسة المهندس أبو العباس أبازيد الرسمية الإبتدائية للغات بقرى وادى كركر .

وخلال الجولة التفقدية وجهت الدكتورة غادة أبو زيد مسئولى التربية والتعليم بالتنسيق مع الأبنية التعليمة للمرور الميدانى ومراجعة كافة أعمال التطوير والصيانة البسيطة والشاملة ، وخاصة الدهانات وأعمال رفع الكفاءة لدورات المياه التى تمت داخل المدارس وسرعة تلافى كافة الملاحظات التى تم رصدها ، بالإضافة إلى الإلتزام بأعداد الكثافات الطلابية المقررة ، والإهتمام برفع مستوى النظافة العامة والتأكد من سلامة المقاعد ومختلف الوسائل التعليمية داخل الفصول الدراسية لضمان توفير المناخ المناسب والحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وزيادة مستويات التحصيل الدراسى لديهم .

المدارس

وكلفت مسئولى الأبنية التعليمية بالمعاينة الميدانية وإعداد تقرير فنى شامل بأعمال الصيانة ورفع كفاءة الحالة الإنشائية وغيرها من الإحتياجات المطلوبة لضمان جاهزية المدارس لإستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد على أكمل وجه .

كما وجهت نائب المحافظ مسئولى الوحدة المحلية بكركر بالقيام بتنفيذ أعمال تنسيق وتقليم الأشجار وإزالة الحشائش والمزروعات الغير صالحة لمنع إنتشار الحشرات والزواحف الضاره ، مع الإهتمام بتمهيد الطرق وصيانة أعمدة الإنارة بمحيط المدرسة .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنظيم 4 آلاف و250 زيارة منزلية استهدفت توعية 25 ألفا و56 من السيدات والرجال والأطفال داخل 25 قرية ونجعا بمركزى إدفو وكوم أمبو، وذلك استمراراً لفعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة ".

ووجه المحافظ بمواصلة التنسيق والتعاون لتوفير أوجه الدعم اللازمة لإنجاح فعاليات هذه الحملة القومية لدعم وتعزيز محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى لدى الأهالى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع، خاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جهود

من جانبها، أكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، أنه تحت رعاية محافظ أسوان تتواصل على مدار شهرين تنظيم الزيارات المنزلية لحملة "بلدى أمانة" من أجل نشر التوعية المجتمعية بين الأهالى والمواطنين.

وقالت إن الحملة يشارك فيها رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين، علاوة على القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.