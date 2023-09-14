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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع تنفيذ 32 مشروعا بقرية الكفور في كوم أمبو

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

أكد المهندس ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة بأسوان ، أنه قام بجولة ميدانية لتفقد 32 من المشروعات الجارية بقرية الكفور بمركز كوم أمبو، والتى تضم 32 تابعا بإجمالى 55 ألف نسمة.

يأتي ذلك فى إطار المتابعة المتواصلة لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة )، حيث كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وحدة حياة كريمة باستمرار الجولات الميدانية لرصد نسب ومعدلات التنفيذ مع إزالة جميع المعوقات والمشكلات أولاً بأول وضمان تلبية مختلف المطالب والاحتياجات الجماهيرية بجميع القرى والنجوع المستهدفة. 

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حياة كريمة 

وقال إنه تم تفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنسبة 100%، بالإضافة إلى تفقد مشروع إحلال وتجديد مركز شباب الكفور بنسبة 95%، علاوة على متابعة مشروعات إنشاء المجمع الزراعى، ومد خطوط وكابلات الكهرباء لخدمة محطة رفع الرغامة شرق وذلك بنسب 80%، وأيضاً تفقد مشروع إنشاء محطة رفع الكفور بنسبة 70%.

وخلال الجولة الميدانية، أكد المهندس ناجح مصطفى أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم عقد إجتماع تنسيقى بحضور نائب رئيس المدينة ومنسق مبادرة حياة كريمة وأيضاً رئيس القرية، وذلك لبحث ودراسة المشكلات والاحتياجات التى تم رصدها ومعاينتها خلال الجولة الميدانية، ومنها مشكلة إحدى جمعيات تنمية المجتمع بقرية الكفور، حيث تم التواصل مع أحد المقاوليين المنفذين من أجل القيام ببناء سور وفصل لحضانة الأطفال بمساحة الأرض التابعة للجمعية.

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مشروعات

وأضاف أنه تم إعداد تقرير ميدانى مفصل يشمل نسب التنفيذ بمختلف المشروعات، بجانب المشكلات والمطالب المرصودة لعرضها على المحافظ، وذلك لإصدار التعليمات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دفع مستويات ومعدلات الإنجاز والانتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة.

كان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، كلف رئيس مركز ومدينة كوم أمبو شوقى مصطفى بافتتاح معرض المشغولات اليدوية "أيادى مصر" بقاعة مصنع سكر كوم أمبو، وذلك بحضور أحمد سعيد، منسق وحدة منصة أيادى مصر، والدكتورة أسماء بسطاوى، مديرتنظيم الأسرة بمديرية الصحة، بالإضافة إلى أحمد مصطفى، مدير العلاقات العامة بمصنع السكر.

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