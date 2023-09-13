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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي أسوان-القاهرة

حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية

لقى شخص مصرعه ، فيما أصيب 13 آخرون في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة عند مدينة السباعية بمركز إدفو شمال المحافظة مساء اليوم الأربعاء ، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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حادث

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي ، وتحديداً بعد حدود مدينة السباعية بمركز إدفو شمال المحافظة مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى حورس العام لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثة بالمشرحة لاتخاذ اللازم.

 

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