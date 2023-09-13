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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. محافظ أسوان: بدء توزيع شنط المواد الغذائية لـ20 ألف أسرة

توزيع شنط المواد
توزيع شنط المواد الغذائية بأسوان

بدأ توزيع شنط المواد الغذائية على الأسر المستهدفة بمختلف مدن ومراكز محافظة  أسوان، بواقع 20 ألف أسرة، استكمالا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" سلسلة نجاحاتها المتواصلة؛ لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للأسر الأكثر احتياجا، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن اللجتماعي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ومن جانبه أكد محمد يوسف مدير مديرية التضامن الاجتماعي، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان يتم اتباع كافة عناصر الشفافية والعدالة لتوزيع شنط المواد الغذائية المهداة من وزارة الأوقاف بإجمالى 100 طن لتسليمها إلى الأسر الأولى بالرعاية فى مكان إقامتهم من المدرجين بكشوف تكافل وكرامة بالمحافظة، ووفقاً لقوائم المستفيدين التى تم إعدادها بمعرفة الوزارة .

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وأشار محمد يوسف بأنه بالتعاون مع الشيخ حنفي محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان يتم توزيع الشنط بواقع 5 كجم لكل شنطة شاملة الأصناف المختلفة من المواد الغذائية فى إطار الدور الاجتماعي لكافة المؤسسات لخدمة أفراد المجتمع الأسواني  .

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