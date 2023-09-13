عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يكلف بإعداد التصميمات لتجهيز المرحلة الثانية بالجبانة الجديدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ضمن جهود المحافظة للإهتمام بالمقابر وأماكن دفن الموتى، ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماع لجنة " تكريم الإنسان " وذلك بحضور رئيس وأعضاء اللجنة من الجهات التنفيذية والمجتمع المدنى .

 كلف محافظ أسوان بالبدء فوراً فى إعداد التصميمات والرسومات الهندسية الخاصة بتجهيز المرحلة الثانية بالجبانة الجديدة المقامة بالضفة الغربية لمدينة أسوان بالطريق الصحراوى الغربى الممتد إلى مطار أسوان الدولى والتي تصل مساحتها إلى 123.5 ألف م2 من إجمالى المساحة الكلية المخصصة لهذا الغرض بواقع مليون م2 وذلك وفقاً لرؤية مستقبلية متكاملة .

نائب محافظ أسوان تتابع معدلات الإنجاز بمشروع حي اللوتس "الإسكان المميز".. شاهد

خير زمان.. الدندورمة المثلجة ملاذ مواطني أسوان في فصل الصيف

تكريم الإنسان 

وشدد المحافظ على أهمية أن يتم الإستعانة بالجهات المتخصصة فى إنشاء المقابر وأماكن دفن الموتى لتكون بشكل نموذجى وحضارى وكاملة الخدمات والمرافق الأساسية بإمكانيات المحافظة ، فضلاً عن إنشاء سور مرتفع وبوابات أمنة مدون عليها أرقام محددة لكل بوابة، مع رفع كفاءة المسجد .

وتوفير كافة المتطلبات الخاصة بدفن الموتى، وكذا وضع أسهم تعريفية لتسهيل حركة دخول وخروج المواطنين، وأيضاً السيارات، مع مراعاة الإلتزام بتوسعة الشوارع المؤدية للمقابر لتستوعب أكثر من سيارة ورصفها وإنارتها بشكل جمالى وراقى، ولتصبح نموذج إسترشادى متكامل لباقى المراحل التالية بهذا المشروع الإنسانى دون مبالغة لتحقيق الهدف الآسمى منها على الوجه الأكمل .

نائب محافظ أسوان تتابع معدلات الإنجاز بمشروع حي اللوتس "الإسكان المميز".. شاهد

محافظ أسوان يناقش تعظيم الاستفادة من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

جهود 

ووجه اللواء أشرف عطية إلى ضرورة أن يكون لكل مرحلة فريق عمل متكامل يقوم بتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بدفن الموتى على مدار اليوم، والتعامل مع المواقف الطارئة أولاً بأول ، وأيضاً تنفيذ أى أعمال صيانة لأى مرافق أو خدمات لتكون بجودة عالية بإستمرار ، مع إتاحة الفرصة للأخوة الأقباط للحصول على أى مساحات لتخصيصها كمقابر لهم، مطالباً بأن يتم التنسيق مع الجمعيات المختلفة للمساهمة والمشاركة فى توفير سيارات لدفن الموتى، وتكون باللون الأبيض ومدون عليها أسم الجمعية بخط موحد .

وكان قد دشن اللواء أشرف عطية الحملة من خلال قيامه بأعمال التطهير والتنظيف لمياه نهر النيل ، وتوزيع الشباك والتشرتات والكابات على الشباب والفتيات المشاركين فى الحملة ، وتشجيعهم وتحفيزهم وزيادة الوعى لديهم للقيام بهذه الأعمال بالشكل الإيجابى من أجل تحقيق أهداف الحملة والمبادرة ، والمتمثلة فى الحفاظ على البيئة وتقليل الأحمال البيئية السلبية لحماية مياه النيل من التلوث البلاستيك والمواد التى تؤثر أحمالاً على البيئة .

وأكد المحافظ على أن ذلك يتوازى مع إطلاق المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة من خلال زراعة الأشجار المثمرة وأشجار الظل فى الشوارع الرئيسية والداخلية والحدائق العامة والمتنزهات بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، وإستكمالاً لمبادرة " أسوان العلم الأخضر " وذلك بهدف إبراز الوجه الحضارى والجمالى والبيئى لمحافظة أسوان بإعتبارها أفضل مشتى عالمى على أكمل وجه .

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

ننشر صور ضحايا البحيرة في العاصفة دانيال بليبيا

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

هيئة ستاد القاهرة تكشف مفاجأة بشأن مديونيات نادي الزمالك

عبء.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم منتخب مصر

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

رسميا| كشف بأسماء الضحايا المصريين في إعصار درنة الليبية.. صور

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يدشن المرحلة الرابعة لحملة تنظيف وتطهير مجرى نهر النيل

ترشيحاتنا

لافروف يعلق على التكهنات بتبادل أسلحة محتمل مع كوريا الشمالية

عزاء الفنان الراحلة كريمان بمسجد الحامدية الشاذلية.. غدا

صفقة رابحة..كل ما تريد معرفته عن iPhone 15 Pro من آبل

بمليون جنيه.. اشتري فولكس فاجن ID.6 كروز موديل 2024

إحصائية جديدة تكشف عن عدد سكان إسرائيل بحلول رأس السنة العبرية

مذيعة تظهر بفستان زفاف وتطلب عريسًا على الهواء.. ما علاقة السيدة خديجة؟ «فيديوجراف»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط سيول درنة ..مقطع فيديو لشاب ليبي يقاوم للنجاة

فيديو متداول لشكل غريب في سماء ليبيا قبل العاصفة دانيال

رضيع يبتلع 8 إبر حقن حيوانات في بيرو.. ماذا حدث له؟

بدون أدوية.. طرق فعالة لعلاج الإنفلونزا عند الرضع

فيديو

لن تصدق.. قرية مصرية تفقد 74 من أبنائها في إعصار ليبيا|تفاصيل صعبة

مذيعة تظهر بفستان زفاف وتطلب عريسًا على الهواء.. ما علاقة السيدة خديجة؟ «فيديوجراف»

بطلة فيلم سكر هانم.. شخصيات مختلفة قدمتها الفنانة كريمان فى السينما

هزة قوية تضرب الذهب.. وتفاصيل سعر الدولار الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ