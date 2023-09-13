محافظ أسوان يكلف بإعداد التصميمات لتجهيز المرحلة الثانية بالجبانة الجديدة

ضمن جهود المحافظة للإهتمام بالمقابر وأماكن دفن الموتى، ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماع لجنة " تكريم الإنسان " وذلك بحضور رئيس وأعضاء اللجنة من الجهات التنفيذية والمجتمع المدنى .

كلف محافظ أسوان بالبدء فوراً فى إعداد التصميمات والرسومات الهندسية الخاصة بتجهيز المرحلة الثانية بالجبانة الجديدة المقامة بالضفة الغربية لمدينة أسوان بالطريق الصحراوى الغربى الممتد إلى مطار أسوان الدولى والتي تصل مساحتها إلى 123.5 ألف م2 من إجمالى المساحة الكلية المخصصة لهذا الغرض بواقع مليون م2 وذلك وفقاً لرؤية مستقبلية متكاملة .

تكريم الإنسان

وشدد المحافظ على أهمية أن يتم الإستعانة بالجهات المتخصصة فى إنشاء المقابر وأماكن دفن الموتى لتكون بشكل نموذجى وحضارى وكاملة الخدمات والمرافق الأساسية بإمكانيات المحافظة ، فضلاً عن إنشاء سور مرتفع وبوابات أمنة مدون عليها أرقام محددة لكل بوابة، مع رفع كفاءة المسجد .

وتوفير كافة المتطلبات الخاصة بدفن الموتى، وكذا وضع أسهم تعريفية لتسهيل حركة دخول وخروج المواطنين، وأيضاً السيارات، مع مراعاة الإلتزام بتوسعة الشوارع المؤدية للمقابر لتستوعب أكثر من سيارة ورصفها وإنارتها بشكل جمالى وراقى، ولتصبح نموذج إسترشادى متكامل لباقى المراحل التالية بهذا المشروع الإنسانى دون مبالغة لتحقيق الهدف الآسمى منها على الوجه الأكمل .

جهود

ووجه اللواء أشرف عطية إلى ضرورة أن يكون لكل مرحلة فريق عمل متكامل يقوم بتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بدفن الموتى على مدار اليوم، والتعامل مع المواقف الطارئة أولاً بأول ، وأيضاً تنفيذ أى أعمال صيانة لأى مرافق أو خدمات لتكون بجودة عالية بإستمرار ، مع إتاحة الفرصة للأخوة الأقباط للحصول على أى مساحات لتخصيصها كمقابر لهم، مطالباً بأن يتم التنسيق مع الجمعيات المختلفة للمساهمة والمشاركة فى توفير سيارات لدفن الموتى، وتكون باللون الأبيض ومدون عليها أسم الجمعية بخط موحد .

وكان قد دشن اللواء أشرف عطية الحملة من خلال قيامه بأعمال التطهير والتنظيف لمياه نهر النيل ، وتوزيع الشباك والتشرتات والكابات على الشباب والفتيات المشاركين فى الحملة ، وتشجيعهم وتحفيزهم وزيادة الوعى لديهم للقيام بهذه الأعمال بالشكل الإيجابى من أجل تحقيق أهداف الحملة والمبادرة ، والمتمثلة فى الحفاظ على البيئة وتقليل الأحمال البيئية السلبية لحماية مياه النيل من التلوث البلاستيك والمواد التى تؤثر أحمالاً على البيئة .

وأكد المحافظ على أن ذلك يتوازى مع إطلاق المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة من خلال زراعة الأشجار المثمرة وأشجار الظل فى الشوارع الرئيسية والداخلية والحدائق العامة والمتنزهات بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، وإستكمالاً لمبادرة " أسوان العلم الأخضر " وذلك بهدف إبراز الوجه الحضارى والجمالى والبيئى لمحافظة أسوان بإعتبارها أفضل مشتى عالمى على أكمل وجه .