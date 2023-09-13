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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دقيقة حدادًا لضحايا المغرب وليبيا|«تنفيذي أسوان» يعتمد 610 ملايين جنيه كخطة استثمارية لـ2023-2024

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا الكوارث الطبيعية من شعبى المغرب وليبيا الشقيقين ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذي، والذى حضره الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والعسكرية والجامعية، وأيضاً رؤساء المراكز والمدن، ورؤساء الشركات والهيئات ومديرى مديريات الخدمات

وعقب استعراض موقف الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2023 /2024 بإجمالى اعتمادات 610.9 مليون جنيه. 

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دقيقة حدادًا

كلّف اللواء أشرف عطية الإدارة العامة للحوكمة والتفتيش بالمحافظة بالمتابعة والرقابة على المراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز من خلال المرور المفاجئ عبر الميكروباص الطائر لمراجعة كافة الملفات والمعاملات، وحصر أى ملفات مفقودة ، ليتم تحويل المتسبب فى ذلك للتحقيق بالشئون القانونية بالمحافظة، وإحالته للنيابة العامة فى حالة ثبوت المخالفة حيث يأتى ذلك ضمن جهود المحافظة لمكافحة الفساد الإدارى وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتقاعسين والمقصريين. 

وشدّد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بالمصادرة الفورية بدءاً من أول أكتوبر القادم لأى كميات يتم ضبطها خارج مخازن أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة، مع السماح بالتعاقد على أى مكان غير مستغل، ولا يتعارض مع الصالح العام للمواطنين بحيث يتم سداد الرسوم المقررة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك، والقيام بإزالة أي منشأة لم يتم إنهاء إجراءات التصالح عليها.

كما أعطى أشرف عطية توجيهاته بالإعداد والتنظيم الجيد بكافة الجهات المعنية لتنفيذ مشروع التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث للظهور بالشكل المشرف والراقي الذى يليق بهذه المحافظة العريقة، مع مواصلة التجهيز لعروض الاصطفاف وبروفات المواقف لتحقيق الجاهزية الكاملة للتعامل مع أى مواقف طارئة بالشكل النموذجى المطلوب، وهو الذى يتوازى مع رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومختلف الجهات المختصة ، لحين انتهاء عاصفة دانيال.

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جهود 

مكلفاً بدخول أى مشروع يتم الانتهاء منه فى كافة قطاعات العمل العام بقرى المدرجة بالمرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " للخدمة ليجنى المواطنين ثمار هذه الإنجازات ، ويشعروا بما تم بذله من جهود عظيمة فى سبيل الإرتقاء والنهوض بمستوى المعيشة والخدمات المقدمة لهم ، ولاسيما ما يتعلق بمجمعات الخدمات بحيث يتم تفعليها وتشغيلها بشكل كامل ، وإعداد تقرير تفصيلى بحجم المعاملات والخدمات المقدمة للمواطنين داخل هذه المجمعات. 

وطالب محافظ أسوان بالإستعداد الجيد لإستقبال العام الدراسى الجديد ، وإنهاء كافة أعمال الصيانة ورفع الكفاءة والتطوير والتجميل بالمدارس بأسلوب ولمسات جمالية ، خاصة أنه سيتم مرور اللجان المشتركة بشكل مفاجئ لرصد أى ملاحظات لسرعة تلافيها حتى تكون هذه المدارس جاهزة لإستقبال الطلاب فى أبهى صورها ، مع الإعداد لإقامة معرض "أهلاً مدرستي" الذى تنظمه التربية والتعليم بالإدارات التعليمية الخمس بتخفيضات تصل إلى 30 % ، فضلاً عن التنسيق بين الجهات المختلفة لتنظيم معارض مماثلة بما يساهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأسوانية. 

مؤكداً على أنه تم التنسيق بين مديرية التموين ومصانع تعبئة البوتاجاز فى المحافظات المجاورة لزيادة المعروض بما يساهم فى سد إحتياجات المواطنين ، وتحقيق الإكتفاء من أسطوانات البوتاجاز بأسعار مناسبة لعدم تحميل المواطنين أى أعباء مالية. 

وقد شهدت جلسة المجلس التنفيذى عرض موقف التصالح فى مخالفات البناء، والتسهيلات المقدمة لتشجيع المتقدمين لإنهاء إجراءاتهم فى أسرع وقت، بالإضافة إلى الموافقة على إطلاق اسم عملاق الأدب العربى الراحل عباس محمود العقاد على مجمع المعاهد الأزهرية بمدينة أبو سمبل السياحية.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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