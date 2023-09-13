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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع «حياة كريمة»|محافظ أسوان يلتقي وفد أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ»

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفداً من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التى يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، والعميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى والمشرف العام على الإستثمار ، والدكتور محمد صلاح منسق عام حياة كريمة بأسوان. 

وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتعظيم الإستفادة من المبادرة فى النهوض بالصناعة المصرية وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين والمناطق الصناعية والمصانع المتعثرة بالمحافظة.

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التعاون المشترك 

وأكد المحافظ على الدعم الكامل الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لجميع المبادرات التى تعمل على توطين الصناعات الإستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بكافة أنواعها.

معرباً عن ترحيبه بأعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" ، وتعاون المحافظة مع هذه الجهود المخلصة لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الإستثمار بهدف دفع عجلة الإقتصاد والتنمية وتذليل كافة العقبات التى تواجه أصحاب المشروعات الصناعية ، وهو الذى يتكامل مع تأكيد القيادة السياسية خلال أسبوع الصعيد عام 2021 بضرورة دعم صغار المستثمرين وحل مشكلاتهم وتقنين أوضاعهم فى إطار حرص الدولة على دمج الإقتصاد غير الرسمى ، وفتح منافذ تسويقية جديدة أمام صغار المستثمرين. 

وخلال اللقاء قام اللواء أشرف عطية بإطلاع الوفد على الخريطة الصناعية والإستثمارية والإقتصادية التى تمتلكها عاصمة الإقتصاد الإفريقى ، فضلاً عن المناطق والتجمعات الصناعية التى تتميز بها أسوان مثل المنطقة الصناعية بالعلاقى ، وأيضاً المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بنصر النوبة ، وكذا إقامة أكبر منطقة لوجستية بكركر على مساحة 600 فدان ، وهو الذى يتوازى مع المزايا النسبية العديدة التى تتميز بها المحافظة من حيث موقعها الجغرافى والبنية التحتية والمطارات والموانئ مما يؤهلها لربطها بالأسواق الأفريقية. 

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جهود 

وأشار المحافظ إلى أهمية وجود إستراتيجية موحدة للصناعة بشكل عام ، والتشبيك بين المنتجين ، وتوحيد المفاهيم والمسميات، وحوكمة الإدارة لإستغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل ، والوصول إلى منتج عالى الكفاءة.

فيما إستعرض مسئولو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة التى أُطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022.

موضحين أنها تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى تطوير الصناعة المصرية ، وتوطين الصناعات الحديثة لتقليل الفجوة الإستيرادية ، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات ، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية ، وإلتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الإقتصادى والإجتماعى المستدام ، وتوفير حلول الطاقة النظيفة ، والإبتكار فى المجال الصناعى وذلك  من خلال العمل على  3 محاور ، وهى محور المشروعات الكبرى ، ومحور دعم الصناعات ، ومحور البحث والتطوير والتدريب.

وفى نهاية اللقاء قدم أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية درعاً تذكارياً لمحافظ أسوان تقديراً لمجهوداته الملموسة فى تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين للنهوض بالصناعة المصرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، كما قدم المحافظ درع المحافظة والهدايا التذكارية لأعضاء المبادرة عرفاناً بالتعاون المثمر والبناء.

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