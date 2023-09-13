ننشر أسماء ضحايا حادث الطريق الصحراوى أسوان - القاهرة

ينشر "صدى البلد "، أسماء 13 مصابا ومتوفى في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة عند مدينة السباعية بمركز إدفو شمال المحافظة مساء اليوم الأربعاء ، حيث توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وشملت قائمة أسماء المصابين وهم حمزة مصطفى اشتباه ما بعد الارتجاج ، وزهرة مصطفى جرح قطعي بالساق واليد اليسرى، ونشوى مصطفى اشتباه ما بعد الارتجاج، وآية محمد عبدالرازق جروح متفرقة بالجسم، وهبة محمد عبد الرازق جروح متفرقة بالجسم.

وأصيب أيضاً صلاح علي أحمد 46 سنة اشتباه كسر بالضلوع، وأمل محمد محمود اشتباه كسر بالفقرات، وحمزة محمد سيد 37 سنة كدمات وسحجات بالجسم، ومنال محمد عبدالله حسين 40 سنة خلع بالكتف الأيمن وكدمات.

كما أصيب عاطف أبو العلا 51 عاما اشتباه كسر بالضلوع، ومرتضى عبدالمقصود 47 عاما كدمات متفرقة بالجسم، وجميلة عيسى 64 عاما اشتباه كسر بالفك، ومنى حسين حامد 33 سنة ، والشخص الذي لقي مصرعه يدعى السيد عويس محمد السيد 50 سنة .

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي ، وتحديداً بعد حدود مدينة السباعية بمركز إدفو شمال المحافظة مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى حورس العام لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثة بالمشرحة لاتخاذ اللازم.