مصرع شخص وإصابة 13.. ننشر الصور الأولى من حادث مروع بالطريق الصحراوى أسوان/القاهرة

ننشر الصور الأولى عبر منصة " صدى البلد " لحادث مصرع شخص ، وإصابة 13 شخصا آخرين في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة عند مدينة السباعية بمركز إدفو شمال المحافظة مساء اليوم الأربعاء ، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث

الصور الأولى لحادث الطريق الصحراوى

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي ، وتحديداً بعد حدود مدينة السباعية بمركز إدفو شمال المحافظة مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى حورس العام لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثة بالمشرحة لاتخاذ اللازم.