عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 13.. ننشر الصور الأولى من حادث مروع بالطريق الصحراوى أسوان/القاهرة

الصور الأولى لحادث
الصور الأولى لحادث الطريق الصحراوى

ننشر الصور الأولى عبر منصة " صدى البلد " لحادث مصرع شخص ، وإصابة  13 شخصا آخرين في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة عند مدينة السباعية بمركز إدفو شمال المحافظة مساء اليوم الأربعاء ، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي أسوان-القاهرة

محافظ أسوان يترأس لجنة ندب موظف لتسيير أعمال إدارة إدفو الزراعية

حادث

الصور الأولى لحادث  الطريق الصحراوى

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي ، وتحديداً بعد حدود مدينة السباعية بمركز إدفو شمال المحافظة مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى حورس العام لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثة بالمشرحة لاتخاذ اللازم.

الصور الأولى لحادث  الطريق الصحراوى
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان حادث اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

مفاجأة .. المستحقات المالية واتفاق لبيب وراء أزمة غياب زيزو عن الزمالك

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

موضوعات متعلقة

مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي أسوان-القاهرة

محافظ أسوان يترأس لجنة ندب موظف لتسيير أعمال إدارة إدفو الزراعية

حياة كريمة.. محافظ أسوان: بدء توزيع شنط المواد الغذائية لـ20 ألف أسرة

محافظ أسوان يكلف بإعداد التصميمات لتجهيز المرحلة الثانية بالجبانة الجديدة

محافظ أسوان يدشن المرحلة الرابعة لحملة تنظيف وتطهير مجرى نهر النيل

نائب محافظ أسوان تتابع معدلات الإنجاز بمشروع حي اللوتس "الإسكان المميز".. شاهد

خير زمان.. الدندورمة المثلجة ملاذ مواطني أسوان في فصل الصيف

جبر الخواطر.. محافظ أسوان يوفر جهاز عروس لفتاة تعرض منزلها لحريق

ترشيحاتنا

بعد الدعم الروسي.. الأمم المتحدة تطالب باحترام العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية

تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان صلاح السعدني

توجيهات مهمة بشأن رغيف العيش والسلع التموينية.. اعرف الوزارة عملت إيه؟

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

من أول يوم بمنصبه.. الكونجرس يكشف تفاصيل عزل بايدن

هيئة الإغاثة الليبية: تنقصنا فرق متخصصة لسرعة إنقاذ المصابين وانتشال جثث الضحايا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأزرق الجريء.. رانيا يوسف تثير الجدل بفستان لافت

جميع الأنواع.. خبير تغذية يكشف عن فوائد حلوى المولد النبوي

نايمة على البيانو.. رانيا يوسف تثير الجدل عبر إنستجرام بسبب سعر الفستان|شاهد

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

فيديو

إعصار دانيال مكمل طريقه.. مشاهد مرعبة للسيول تقتحم المنازل وسقوط العشرات بغزة.. فيديوجراف

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

حاملة مروحيات ومستشفى متنقل.. السيسي يرسل الميسترال لليبيا لمواجهة كارثة إعصار دانيال

القضاء على بؤرة إرهابية في أحد تدريبات النجم الساطع 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ