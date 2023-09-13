محافظ أسوان يترأس لجنة ندب موظف لتسيير أعمال إدارة إدفو الزراعية

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسواناجتماع لجنة ندب أحد العاملين لتكليفه بتسيير أعمال إدارة إدفو الزراعية ، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ، وهى الوظيفة التى تقدم لها 7 من العاملين وفقاً للشروط والضوابط المنظمة .

ويأتي ذلك وفقاً لرؤية المحافظة لاختيار الأكفأ والأنسب دائماً من القيادات المحلية للإرتقاء بمنظومة العمل العام فى كافة المواقع الخدمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى طبقاً لرؤية مصر 2030 ، وفى أجواء من الشفافية .

رؤية مصر

وخلال الاجتماع الذى حضره الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ومدير الزراعة والشئون القانونية والتنظيم والإدارة والموارد البشرية بالمحافظة أكد اللواء أشرف عطية أنه عقب إجراء المقابلات الشخصية المتقدمين سيتم تكليف أحدهم من الذين تنطبق عليهم الشروط لتسيير أعمال إدارة إدفو الزراعية ، لافتاً إلى أن الإختيار يتم وفق ضوابط وقواعد صارمة تستهدف القدرة على الإبتكار والإبداع والعمل بروح الفريق الواحد بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى .

وكان اللواء أشرف عطية وجه بضرورة أن يكون لكل مرحلة فريق عمل متكامل يقوم بتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بدفن الموتى على مدار اليوم، والتعامل مع المواقف الطارئة أولاً بأول ، وأيضاً تنفيذ أى أعمال صيانة لأى مرافق أو خدمات لتكون بجودة عالية باستمرار ، مع إتاحة الفرصة للإخوة الأقباط للحصول على أى مساحات لتخصيصها كمقابر لهم، مطالباً بأن يتم التنسيق مع الجمعيات المختلفة للمساهمة والمشاركة فى توفير سيارات لدفن الموتى، وتكون باللون الأبيض ومدون عليها اسم الجمعية بخط موحد .

جهود

ودشن اللواء أشرف عطية الحملة من خلال قيامه بأعمال التطهير والتنظيف لمياه نهر النيل ، وتوزيع الشباك والتيشرتات والكابات على الشباب والفتيات المشاركين فى الحملة ، وتشجيعهم وتحفيزهم وزيادة الوعى لديهم للقيام بهذه الأعمال بالشكل الإيجابى من أجل تحقيق أهداف الحملة والمبادرة ، والمتمثلة فى الحفاظ على البيئة وتقليل الأحمال البيئية السلبية لحماية مياه النيل من التلوث البلاستيك والمواد التى تؤثر أحمالاً على البيئة .

وأكد المحافظ أن ذلك يتوازى مع إطلاق المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة من خلال زراعة الأشجار المثمرة وأشجار الظل فى الشوارع الرئيسية والداخلية والحدائق العامة والمتنزهات بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، وإستكمالاً لمبادرة " أسوان العلم الأخضر " وذلك بهدف إبراز الوجه الحضارى والجمالى والبيئى لمحافظة أسوان بإعتبارها أفضل مشتى عالمى على أكمل وجه.