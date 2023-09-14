محافظ أسوان يتابع جهود وأنشطة الوحدات المحلية لإزالة التعديات والإشغالات

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة حالتين تعدى على أملاك الدولة بقرية الرمادى بحرى بإجمالى مساحة 2900 م2 ، بالإضافة إلى متابعة قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة سيد مدنى بتنفيذ 3 قرارات إزالة فورية لتعديات فى المهد على أملاك الدولة ومخالفات مبانى بمنطقة المحمودية وشارع المطار وذلك بإجمالى مساحة 330 م2 .

ويأتي ذلك إستمراراً للجهود المبذولة للحفاظ على الأراضى أملاك الدولة ورفع كافة التعديات والإشغالات للإرتقاء بالمستوى الحضارى بمختلف المراكز والمدن .

إزالة الإشغالات

ومن جانبه صرح سيد مدنى بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان جارى تكثيف الحملات الميدانية بالتنسيق مع قوات الأمن وباقى الجهات المعنية وبإشراف من نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء من أجل التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات والإشغالات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

وأشار إلى أنه تم متابعة تنفيذ أعمال إصلاح كابل الكهرباء وإجراء الصيانة اللازمة لدعم منظومة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية بقرى وادى كركر .

وأوضح سيد مدنى أنه تم مواصلة أعمال الكنس ورفع تراكمات ومخلفات القمامة والأتربة ، علاوة على تأمين ورفع كفاءة أعمدة الكهرباء واللافتات المرورية المضيئة بمختلف الشوارع والميادين بنطاق حى جنوب .