ضمن مبادرة «خير بالتقسيط».. تضامن أسوان: تسليم 72 كشكًا للأسر الأولى بالرعاية

قال مدير عام التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان محمد يوسف إنه تم تسليم 72 كشكًا للأسر الأولى بالرعاية وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان ضمن مبادرة "خير بالتقسيط".



وأكد مدير عام التضامن الاجتماعي -في بيان اليوم الخميس- أهمية تلك المشروعات في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والمساهمة في بدء مشروعات صغيرة واستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياة مع التنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعي على الأعمال والجهود التي تتم.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي مواكبة مع ما تقدمه مبادرة «خير بالتقسيط»، من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.



من جانبه، أوضح مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان أن مُبادرة "خير بالتقسيط" مُبادرة إنسانية تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمُتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل، كما أن المبادرة قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعي من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، حيث تسعى الجمعية لتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل كل القرى والنجوع الأكثر احتياجاً بكل مدن ومراكز المحافظة .



وأوضح “شعبان” أنه من خلال «خير بالتقسيط» يمكن للمُتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 500 جنيه لمدة 36 شهرًا، ليستطيع الجميع المساهمة في دعم مشاريع التمكين الاقتصادي، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين ،لافتا إلى أن مشروع الكشك يوفر فرصة عمل حقيقية ، حيث تقوم الجمعية بعمل استعلام للمستفيد بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها للحصول على المشروع .