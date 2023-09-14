برعاية محافظ أسوان.. تنظيم 4250 زيارة منزلية ضمن فعاليات «بلدى أمانة»

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنظيم 4 آلاف و250 زيارة منزلية استهدفت توعية 25 ألفا و56 من السيدات والرجال والأطفال داخل 25 قرية ونجعا بمركزى إدفو وكوم أمبو، وذلك استمراراً لفعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة ".

ووجه المحافظ بمواصلة التنسيق والتعاون لتوفير أوجه الدعم اللازمة لإنجاح فعاليات هذه الحملة القومية لدعم وتعزيز محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى لدى الأهالى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع، خاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

زيارات منزلية

من جانبها، أكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، أنه تحت رعاية محافظ أسوان تتواصل على مدار شهرين تنظيم الزيارات المنزلية لحملة "بلدى أمانة" من أجل نشر التوعية المجتمعية بين الأهالى والمواطنين.

وقالت إن الحملة يشارك فيها رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين، علاوة على القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وأضافت الدكتورة هدى مصطفى أن حملة " بلدى أمانة " تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة، بجانب التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع.

جهود

هذا وبالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا الكوارث الطبيعية من شعبى المغرب وليبيا الشقيقين، ترأس اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذي، والذى حضره الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والعسكرية والجامعية، وأيضاً رؤساء المراكز والمدن، ورؤساء الشركات والهيئات ومديرى مديريات الخدمات.

وكلّف اللواء أشرف عطية الإدارة العامة للحوكمة والتفتيش بالمحافظة بالمتابعة والرقابة على المراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز من خلال المرور المفاجئ عبر الميكروباص الطائر لمراجعة جميع الملفات والمعاملات، وحصر أى ملفات مفقودة ، ليتم تحويل المتسبب فى ذلك للتحقيق بالشئون القانونية بالمحافظة، وإحالته للنيابة العامة فى حالة ثبوت المخالفة، حيث يأتى ذلك ضمن جهود المحافظة لمكافحة الفساد الإدارى واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتقاعسين والمقصرين.