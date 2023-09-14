محافظ أسوان: تنظيم 4250 زيارة منزلية ضمن حملة طرق الأبواب بلدي أمانة

قال محافظ أسوان أشرف عطية إنه تم تنظيم 4 آلاف و250 زيارة منزلية ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب " بلدى أمانة، والتى إستهدفت توعية 25 ألفا و56 من السيدات والرجال والأطفال داخل 25 قرية ونجعا بمركزى إدفو وكوم أمبو .



ووجه المحافظ - في بيان اليوم/ الخميس/-أنه تم مواصلة التنسيق والتعاون لتوفير أوجه الدعم اللازمة لإنجاح فعاليات هذه لحملة القومية لدعم وتعزيز محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لدى الأهالي، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل مختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



من جانبها، أكدت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان الدكتورة هدى مصطفى أنه تحت رعاية محافظ أسوان تتواصل على مدار شهرين تنظيم الزيارات المنزلية لحملة " بلدى أمانة " من أجل نشر التوعية المجتمعية بين الأهالي والمواطنين .



وأضاف أن الحملة يشارك فيها رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام .



و أشارت إلى أن حملة " بلدى أمانة " تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة ،بجانب التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع .