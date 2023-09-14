عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: تنظيم 4250 زيارة منزلية ضمن حملة طرق الأبواب بلدي أمانة

صدى البلد

قال محافظ أسوان أشرف عطية إنه تم تنظيم 4 آلاف و250 زيارة منزلية ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب " بلدى أمانة، والتى إستهدفت توعية 25 ألفا و56 من السيدات والرجال والأطفال داخل 25 قرية ونجعا بمركزى إدفو وكوم أمبو .


ووجه المحافظ - في بيان اليوم/ الخميس/-أنه تم مواصلة التنسيق والتعاون لتوفير أوجه الدعم اللازمة لإنجاح فعاليات هذه لحملة القومية لدعم وتعزيز محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لدى الأهالي، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل مختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


من جانبها، أكدت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان الدكتورة هدى مصطفى أنه تحت رعاية محافظ أسوان تتواصل على مدار شهرين تنظيم الزيارات المنزلية لحملة " بلدى أمانة " من أجل نشر التوعية المجتمعية بين الأهالي والمواطنين . 


وأضاف أن الحملة يشارك فيها رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام . 


و أشارت إلى أن حملة " بلدى أمانة " تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة ،بجانب التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع .

ادفو كوم أمبو أسوان الادخار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالقرب من سد النهضة.. زلزال خطير يضرب إريتريا

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

حارس الزمالك الشاب يصدم الجميع ويعلن اعتزاله نهائيا

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

كارثة.. العالم الهولندي يحذر من زلازل أخرى تضرب المغرب قريبا

من جديد.. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب وشوبير

بعد دانيال| هل تصل عاصفة التنين إلى مصر ؟ .. الأرصاد تكشف حقيقتها

ترشيحاتنا

الاحتلال يزعم إحباط وصول مواد مخصصة للصواريخ إلى غزة

ليبيا تعلن إمكانية دخول السفن لـ ميناء درنة لتوصيل المساعدات

جلسة مغلقة.. الحوار الوطني يناقش اليوم قانون الأحزاب والتحالفات والمدمج

بـ11 طائرة مسيرة.. أوكرانيا تعلن تدمير نظام دفاع جوي روسي في القرم

عينات الحمض النووي للتعرف على الضحايا.. الصحة الليبية: إنقاذ 510 أشخاص في درنة

تحرير 2772 مخالفة عدم تركيب الملصق ورفع 74 سيارة ودراجة نارية متروكة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقاطع فيديو صادمة ترصد قيام حيوان أليف بسرقة الجيران في ويلز |شاهد

على طريقتها.. نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها

فيديو يبكي القلوب.. أب ليبي يشهد انتشال ابنه بعد العاصفة دانيال بـ درنة

بدون أنف وبرجل واحدة.. عائلة أمريكية تدّعي رؤية كائنين فضائيين خلف منزلها|فيديو وصور

فيديو

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ