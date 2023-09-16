تعليم أسوان تبدأ تنفيذ معارض أهلاً مدرستى

عقد حسن صالح مدير إدارة دراو التعليمية اجتماع مع اللجنة التنسيقية لتنفيذ معرض أهلا مدرستي الذي سيتم تنفيذه بمدرسة دراو بنين الابتدائية في الفترة من 15/9/2023 وحتى3 28/9/202، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان، ولتعليمات عبد الكريم لطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان من أجل التخفيف عن كاهل أولياء الأمور وإفتتاح معارض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بالتعاون بين إدارت المدارس المنتجة والمشاركة المجتمعية ورجال الأعمال ‏في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية فى هذا الشأن، وإستعداداً لإنطلاق العام الدراسى الجديد 2024/2023..

أهلاً مدرستى

وكلف اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بترأس إجتماع مستثمرى المنطقة الصناعية بالعلاقى لمناقشة أى معوقات أو إحتياجات مستقبلية لخدمة أصحاب الورش والمصانع المتعددة الأنشطة وذلك بحضور الدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، ومحمد عبد القادر مدير المنطقة الصناعية.

وأوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن محافظ أسوان أعطى توجيهاته بقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال الصيانة والتطهير لشبكات الصرف الصحى بالمنطقة ، وأيضاً طريق أسوان / العلاقى ، بحضور أصحاب المصانع والمنطقة الصناعية وممثلى القطاعات المختلفة ، ومن المقرر أن يتم عقد هذا الإجتماع بشكل دورى شهرياً لطرح أى معوقات والعمل على إزالتها أولاً بأول.

وحرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إهداء إحدى الفتيات جهاز عروسة مساهمة من المحافظة ممثلة فى مبادرة " الناس لبعضهم " بالتعاون مع مؤسسة التوفيق الخيرية برئاسة المهندس عمرو توفيق عقب تعرض منزل الأسرة بمنطقة السد العالى لإندلاع حريق به ، وهو الذى تسبب فى تعرض جهاز العروسة بالكامل للحريق.

من جانبه أوضح الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع ، والمنسق العام للمبادرة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان ، تم التواصل مع مؤسسة التوفيق الخيرية لتوفير أوجه الدعم والمساندة لهذه الفتاة مراعاة لظروفها المعيشية والإجتماعية.

وقال عز الصادق إن مبادرة الناس لبعضهم لديها تواصل جيد مع المواطنين ، بجانب وجود فريق ميدانى يعمل على مدار الساعة للوصول إلى المستحقين من خلال أدلة طبيعية مما يسهل على القائمين بتنفيذ المبادرة سرعه إتخاذ القرار بشأن مع يعرض عليها من حالات إنسانية طارئة .