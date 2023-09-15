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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة أسوان: مشروع تطوير الطريق الرئيسي بجزيرة هيسا يتكلف 5 ملايين جنيه

نائب محافظ أسوان
نائب محافظ أسوان تتفقد جزيرة هيسا والباتنيول

أجرت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان جولة تفقدية شملت جزيرة هيسا ومنطقة الباتنيول، رافقها مديرى ومسئولى الطرق والإسكان، بالإضافة إلى نواب رئيس مركز ومدينة أسوان ورئيس حى جنوب .

وخلال الجولة حرصت الدكتورة غادة أبو زيد على التعرف على مطالب وإحتياجات أهالى قرية هيسا ، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير الطريق الرئيسى بالجزيزة بداية من المرسى وبطول 1,2 كم وبعرض 4 متر وبتكلفة تقديرية 5 ملايين جنيه بنظام البلاطات الخرسانية .

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ووجهت نائب المحافظ بضرورة مراعاة أن يتضمن الطريق إنشاء ممشى للأهالى والمواطنين بنظام المصاطب يكون موازى لطريق سيارات السيرفيس والمركبات المختلفة ، مع ضرورة إيجاد الأساليب الهندسية وتنفيذ الأعمال الإنشائية والفنية المطلوبة للتغلب على الإرتفاعات الواضحة بمسار الطريق الجديد مع الإهتمام برفع كفاءة جانبى الطريق وذلك لضمان تسهيل الحركة المرورية وللحفاظ على سلامة الأهالى ، وأيضاً المواطنين والحركة السياحية الزائرة للجزيرة .

كما كلفت الدكتورة غادة أبو زيد مسئولى مديرية الإسكان بإعداد المقايسة الهندسية والفنية اللازمة لرفع كفاءة المرسى والرصيف الخاص بإستيعاب العبارة والمراكب الخاصة بنقل الأهالى والمواطنين للجزيرة ، بجانب دراسة إنشاء سور لحماية حرم المدرسة الإبتدائية بالجزيرة مع مراعاة توفير المظلات وأماكن للظل والإنتظار بالمدرسة وحولها لحماية أبنائنا الطلاب من أشعة الشمس وخاصة فى فترات الصيف .

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