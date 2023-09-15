أداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا المغرب وليبيا بمساجد أسوان

شارك العديد من المصليين بمحافظة أسوان اليوم الجمعة أداء صلاة الغائب على ضحايا أشقائنا في زلزال المغرب وإعصار ليبيا عقب صلاة الجمعة بالعديد من المساجد بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان الحداد لمدة 3 أيام تضامناً مع ضحايا شعبى المغرب وليبيا الشقيقين عقب موجه الزلازل والأعصار التى تعرضوا لها خلال الأيام الماضية .

صلاة الغائب

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته بقيام المديريات والمصالح والهيئات الحكومية بتنكيس الأعلام المرفوعة على كل الدواوين والمبانى الخدمية والجامعية ، بالإضافة إلى المدارس ، وإلغاء أى إحتفالات أو أنشطة خلال فترة الحداد .

وكلف المحافظ برفع درجة الإستعداد خلال الفترة الحالية ، وحتى إنتهاء إعصار دانيال الذى إجتاح عدد من المحافظات ، على أن يتم منع الأجازات بكافة أقسام المستشفيات ، والتنسيق المتواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ، ومديرية الصحة وغرف العمليات الفرعية بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، مع توفير الأدوية ومستلزمات الطوارئ وأكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية .

ووجه المحافظ أيضاً بقيام مديرية الصحة بتوفير مضادات السموم وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين ، وتوفير آسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ ، فضلاً عن وجود أطباء وفنيين بأقسام الأشعة والمعمل وبنك الدم .

وشدد على أهمية التأكد من توافر ماسكات الأكسجين وتوافر الأمصال ، مع تجهيز فريق الإنتشار السريع لدعم المحافظة والمحافظات المجاورة عند الإحتياج إليهم ، وتوفير وسائل نقل مناسبة لأداء أعمالهم على أكمل وجه .