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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي أسوان لـ السيسي: شكرًا للرئيس الإنسان .. قراراتك أثلجت صدورنا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

فى كل يوم يُفاجئ الرئيس عبد الفتاح السيسى أبناء الشعب المصري بقرارات إنسانية تثلج صدورهم لمساهمتها بشكل مباشر فى تخفيف المعاناة عن كاهلهم فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية

ورصد "صدى البلد " فرحة مواطنى أسوان بحزمة القرارات الاجتماعية التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بها الحكومة لتنفيذها فوراً وذلك خلال زيارته لمحافظة بنى سويف. 

 

الرئيس الإنسان 

أكد على عبده، موظف حكومى، أن الرئيس السيسى يثبت دائماً أنه مع الشعب المصري، وأنه يشعر بمعاناتهم فهو بحق يستحق لقب "الرئيس الإنسان" لسعيه المستمر لتوفير حياة كريمة لكل مواطن يعيش على أرض الكنانة ، ليثلج صدورنا بقراراته الإنسانية الراقية التى تخفف المعاناة عن كاهلنا، وتساهم فى تحسين مستوى المعيشة للبسطاء والأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، فمن قلوبنا نقول له "شكراً سيادة الرئيس". 

فيما قال أحمد حسنين موظف إن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم من قرارات بنّاءة وجادة تؤكد أنه حريص دائماً لدعم ومساندة المواطن البسيط، خاصة الفئات المحدودة الدخل، فالرئيس يعيش معنا، ويشعر ويلمس ما نعانيه من ضغوط الحياة، لاسيما في ظل الأزمات العالمية التي بدأت بجائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية. 

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شكراً 

مقدمًا شكره للرئيس السيسى على قراراته التي تعلقت بزيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات من 300 إلى 600 جنيه، بالإضافة لرفع الحد الأدنى للأجور من 3500 إلى 4000 جنيه، وداعياً بأن يحفظ الله عز وجل رئيسنا من كل سوء، وأن ينعم عليه بالصحة، ويكون دائماً قائداً لمصرنا الحبيبة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، والنهوض بالجمهورية الجديدة إلى بر الأمان . 

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