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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان: انطلاق مباريات المجموعة الرابعة بدوري المراكز

صدى البلد

بدأت فرق المجموعة الرابعة من دوري مراكز الشباب لكرة القدم النسخة العاشرة بأسوان، والمقامة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبإشراف مديرية الشباب والرياضة بأسوان بقيادة الدكتور ناصر سليم خلال موسم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وقد جمعت المباراة الأولى بين فريقي مركز شباب سلوا بحرى ومركز شباب سلوا قبلى، وجاء الشوط الأول سلبياً، بينما شهد الشوط الثاني هدفين بواقع هدف في كل شبكة كما تبارى الفريقين في إهدار الفرص لتنتهي المباراة بنتيجة ١/١ في أولى جولات الفريقين.

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دوري 

أما المباراة الثانية فكان طرفاها مركز شباب الكاجوج و مركز شباب مدينة الرديسية وسجل الأخير ثلاثة أهداف في الشوط الأول وفي الشوط سجل فريق الكاجوج هدفا اعقبه هدف لفريق الرديسية لينتهي اللقاء بنتيجة ١/٤ لصالح فريق مدينة الرديسية، وأقيمت المباريات على ملعب مركز شباب مدينة إدفو.

علما بأن المجموعة تضم ٤ فرق ليصبح الترتيب مدينة الرديسية ٣ نقاط، وسلوا بحري ١ نقطة، وسلوا قبلي ١ نقطة، والكاجوج بدون نقاط. 

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تم مشاركة أسوان فى مسابقة " عاصمة السياحة العربية 2024 " للفوز بهذا اللقب الجديد من خلال إعداد ملف كامل بشكل علمى وراقى إعتمد على إستثمار المزايا النسبية والمقومات المختلفة لجذب السائح العربى فى ظل تمتعها بالتنوع فى الحضارات والثقافات التى شهدتها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية عبر العصور ، وتعاقب على أرضها الطيبة عدة حضارات وقيادات.

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مهرجانات

وأوضح أشرف عطية بأنه يعقد على أرض أسوان مهرجانات دولية ذات مكانة مرموقة سواء كانت ثقافية أو رياضية أو غيرها ، ومنها المهرجان السنوى الدولى لأفلام سينما المرأة بأسوان ، والمهرجان الدولى للثقافة والفنون ضمن إحتفالات تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل ، والمهرجان الدولى للتمور ، كما تعقد مهرجانات أخرى مثل مهرجان مانجو أسوان ، ومؤتمرات متعددة مثل مؤتمر اليونسكو لمدن التعلم بإعتبار أسوان أحد مدن التعلم بشبكة اليونسكو العالمية ، وأيضاً أحد مدن الإبداع.

فضلاً عن استضافة أسوان بصفة مستمرة للزيارات الدبلوماسية من سفراء الدول الأجنبية بمصر والتى تثمر عن عقد إتفاقيات تؤامة بين مدينة أسوان وعدة مدن عالمية ، وكل ذلك ساهم فى ترشيح وزارة السياحة والأثار لخوض مسابقة عاصمة السياحة العربية على مستوى الوطن العربى ، وتم العمل على إستيفاء وتحقيق كافة المعايير والإشتراطات المرجعية التى إعتمدتها المنظمة العربية للسياحة ، وهى إحدى منظمات جامعة الدول العربية. 

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