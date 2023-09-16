أشرف عطية: حياة كريمة حولت أسوان من طاردة للسكان إلى محافظة جاذبة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو للواء أشرف عطية محافظ اسوان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان مشروعات حياة كريمة في المحافظة .

وخلال الفيديو تحدث محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، عن مشروعات مبادرة حياة كريمة في المحافظة، حيث أكد أن أكثر من 200 مشروع تم الانتهاء من 70% من تنفيذها، فيما يجري العمل على الـ30% المتبقية.



وتشمل مشروعات حياة كريمة في أسوان توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والاتصالات، فضلا عن إنشاء مجمعات خدمات للمواطنين، ومجمعات زراعية.



وأكد محافظ أسوان أن مشروعات حياة كريمة حولت أسوان من محافظة طاردة للسكان إلى محافظة جاذبة، وأعطت المواطن الآمال في ظل الجمهورية الجديدة.

https://fb.watch/n4vm0cLRB5/?mibextid=v7YzmG



