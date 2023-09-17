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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مقومات تجعل أسوان عاصمة السياحة العربية 2024 .. تفاصيل

قال الدكتور أحمد فرمان المشرف على ملف السياحة في اسوان ، إن المنظمة العربية للسياحة هي المعلنة والمشرفة على مسابقة عاصمة السياحة العربية ، وهي واحدة من منظمات جامعة الدول العربية ، وتعمل في اطار مجلس وزراء السياحة العرب ، موضحا أن مدينة جدة حصدت اللقب هذا العام ، ومحافظة أسوان تستعد للحصول عليها عام 2024 .

وتابع الدكتور أحمد فرمان ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن المحافظة استعدت للجائزة من خلال ملف جيد عن المحافظة ، وخبرة سابقة في التعامل مع جوائز مسابقات جامعة الدول العربية .

وأشار ، إلى أن شروط الحصول على الجائزة هم خمس قواعد اساسية ، وهم ادارة السياحة ، والبنية التحتية وادارة الموارد ، والسلامة والأمن ، وتنوع الانشطة السياحة ، وحماية البيئة ، والمحافظة تغطى كافة النواحي السابقة .

وأكمل ، أن أسوان تمتلك منشآت سياحية على اعلى مستوى ، ولها طابع خاص ، بالاضافة إلى مشروع الهوية البصرية الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء الاحتفالات بأسبوع الصعيد ، وهو يضع بصمة فنية تمثل أسوان ، فضلا عن أن المحافظة تقوم بالحملات التفتيشية للتأكد من سلامة الغذاء والخدمات المقدمة للسائح.  وكذالك مراعاة تأمين الطرق .

أسوان الرئيس عبد الفتاح السيسي المنظمة العربية للسياحة برنامج صباح الخير يامصر جامعة الدول العربية مشروع الهوية البصرية

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