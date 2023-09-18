تنظيم دورة تدريبية للتعريف بقانون الخدمة المدنية بـ زراعة أسوان

إنطلقت فعاليات الدورة التدريبية للتعريف بقانون الخدمة المدنية والتطوير المؤسسى بقاعة مركز التدريب الإدارى بمديرية التنظيم والإدارة برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وتحت إشراف مدير مديرية التنظيم والإدارة سهير مكى ، وأيضاً مدير إدارة التدريب مصطفى حافظ .

ويأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على تنمية مهارات العاملين بالجهاز الإدارى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتماشياً مع الإستراتيجية الوطنية ٢٠٢٠/٢٠٣٠ ، وبناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأبراز دور التطوير المؤسسى وإعداد كوادر وقيادات بالجهاز الإدارى بالمحافظة ، إنطلاقاً من الدور المنوط بها مديريات التنظيم والإدارة .

الدورة التدريبية

ومن جانبها أوضحت سهير مكى بأن الدورة التدريبية إستهدفت تدريب 38 من العاملين بمديرية الزراعة ، وذلك من خلال قيام محمد عبد الله باحث أول خدمة مدنية ، ومدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية بشرح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للتعريف بالفروق الخاصة بالوظائف القيادية والإشرافية .

وقالت سهير مكى بأن أن الدورة التدريبية تستمر على مدار 4 أيام وذلك ضمن سلسلة من التدريبات المزمع عقدها خلال الأيام المقبلة لجميع العاملين بالمصالح الحكومية بالمحافظة من أجل تطوير مناخ العمل الإدارى وصقل المهارات الإدارية والفنية وتنميتها وتحسينها على الوجه الأكمل .

جهود

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد الموقع المخصص لإنشاء موقف التراكى الدائم لعربات الحنطور في المنطقة الخلفية لحديقة الورد للحد من الوقوف العشوائى لها والحوادث المرورية .

وأثناء جولته بمرافقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ومديرى الإسكان والحدائق والمتابعة الميدانية ، فضلاً عن رئيس ونواب مركز ومدينة أسوان ، علاوة على نقيب أصحاب عربات الحنطور.

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية بأن يتم تنفيذ موقف التراكى بشكل حضارى وجمالى نموذجى بأسلوب علمى ، ويتم دعمه بالمرافق المختلفة من المياه والكهرباء والإضاءة والمظلات والتهوية ، مع إنشاء سور حضارى بالناحية الجنوبية للموقف لتحقيق الإستدامة له بالشكل المطلوب .

وشدد أشرف عطية على إلتزام أصحاب عربات الحنطور بخط سير التحرك من الموقف ، وذلك وفقاً للأبليكشن الذى سيتم تطبيقه لتنظيم حركة التشغيل للعربات وعدم الوقوف والتحرك بشكل عشوائى بهدف خلق بيئة مناسبة لإستقبال السائحين وبما يتناسب مع مكانة أسوان على خريطة السياحة الدولية .