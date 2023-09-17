عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مفاجأة لأهالي أسوان| مؤتمر لتدشين وتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل.. نوفمبر 2023

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى فعاليات الاحتفال بـ اليوم العالمي لسلامة المريض؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت شعار "مشاركة المرضى من أجل سلامة المريض".

وخلال الحفل أعلن اللواء أشرف عطية عن خبرا سارا لأهالي أسوان، وهو تنظيم المؤتمر السنوي لهيئة الرعاية الصحية بأسوان فى شهر نوفمبر 2023؛ تمهيداً لتدشين وتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد المحافظ أن الاتجاه العام الذى تقوم بتنفيذه أجهزة الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة هو الاهتمام بسلامة المريض ، ولهذا فإنه لأول مرة فى تاريخ مصرنا الحديثة يتم تنفيذ أعظم وأرقى مشروع للاهتمام بالمواطن المصري، والذى تجسد فى منظومة التأمين الصحي الشامل من أجل تحويل المراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات إلى صروح طبية نموذجية تؤدى الخدمة الصحية والعلاجية بجودة عالية بما يتوافق مع تطبيق كافة المعايير الدولية .

إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة أسوان

مقومات تجعل أسوان عاصمة السياحة العربية 2024 .. تفاصيل

سلامة المريض

وأضاف أن ذلك يتطلب تكثيف جهود التوعية فى المقام الأول للتعريف بالمزايا غير المسبوقة التي تحققها منظومة التأمين الصحي الشامل ، بالإضافة إلى دق ساعة العمل الوطني استعدادا لتطبيق هذه المنظومة وإنجاحها بما يتواكب مع تطلعات القيادة السياسية والحكومة المصرية  والوزارات المختصة ، والتي تمثلها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والتابعة لرئاسة الجمهورية ، وأيضاً هيئة الرعاية الصحية والتي تتبع وزارة الصحة والسكان ، علاوة على هيئة التأمين الصحي والتي تتبع وزارة المالية .

وأوضح المحافظ أنه تم حتى الآن تسجيل 1.2 مليون نسمة من إجمالي 1.6 مليون نسمة، كما أن هناك متابعة يومية للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات المتبقية بعد أن تم التشغيل التجريبي لـ 76 مركزا طبيا ووحدة صحية من إجمالي 112 مركز طبى ووحدة صحية ، وأيضاً 4 مستشفيات من إجمالي 11 مستشفى مدرجة ضمن المنظومة ، وهو الذى يتكامل مع توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من الأطباء وأطقم التمريض لاكتمال المنظومة ، وقدم المحافظ شكره لرئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وفريق العمل المعاون له ، وأيضاً للمشاركين فى هذه الاحتفالية الهادفة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكل مريض بأفكار ورؤى مستنيرة .

أشرف عطية: حياة كريمة حولت أسوان من طاردة للسكان إلى محافظة جاذبة

محافظ أسوان يتابع تنفيذ 32 مشروعا بقرية الكفور في كوم أمبو

الدعم المتواصل

وشارك في فعاليات الاحتفالية، كلا من: الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عبر تقنية “الزووم” من مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، والذي قدم شكره لمحافظ أسوان على دعمه المتواصل وحماسه الكبير لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل ، وهو الذى يدفعنا لبذل أقصى الجهد من جميع العناصر لتطبيقها داخل محافظة أسوان بمعايير الجودة العالية التي تعود بالنفع على المواطن الأسواني .

هذا وقد شهدت فعاليات الاحتفال، إلقاء كلمات للدكتورة رحاب على مدير فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وعرض موجز عن الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المريض للدكتورة مريم أنسى، وكذا عرض موجز عن ثقافة سلامة المريض وذلك للدكتورة ابتسام حسن، فضلاً عن إلقاء كلمة الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور محمد مصطفى عميد كلية الطب بجامعة أسوان ، فضلاً عن تبادل الدروع بين محافظ أسوان والهيئة تقديراً لروح التعاون والتكاتف البناء والمثمر . 

وشهد الفعاليات أيضا، كلا من: الدكتور عطا الله حشاد مدير فرع الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والعلوم والنقل البحري ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام  ، بالإضافة إلى القيادات البرلمانية والتنفيذية والجامعية والأكاديمية والدينية والمجتمعية والشبابية والرياضية، والأطباء المكلفين والامتياز والرائدات الريفيات.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

الموت يفجع محمود شيكابالا قائد الزمالك

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

الدولار رسميا الآن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

رسميا|موعد إقرار البرلمان زيادة علاوة غلاء المعيشة.. 600 جنيه تنتظر الموافقة النهائية

عنتيل مدينة نصر لـ النيابة: كل ما حدث في الصيدلية كان بالرضا

400 جنيه| الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة أسوان

الشباب والرياضة بأسوان: انطلاق مباريات المجموعة الرابعة بدوري المراكز

وفاة شخص صطدمه قطار في أسوان

أهالي أسوان لـ السيسي: شكرًا للرئيس الإنسان .. قراراتك أثلجت صدورنا

السكرتير العام بأسوان تتابع مشروع التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

محافظ أسوان: ملف كامل علمى وراقى للفوز بلقب عاصمة السياحة العربية2024

تعليم أسوان تبدأ تنفيذ معارض أهلاً مدرستى

نماذج مشرفة.. تعرف على رؤية طلاب جامعيون بأسوان لتطوير ميناء السد العالى

ترشيحاتنا

حال فوزه بالرئاسة.. ترامب يتعهد: حل مشاكل وأزمات الولايات المتحدة خلال عام

صلاة العصر مع السنة كم ركعة؟.. الرسول كان يصليها 6 و8 ركعات

مسعف وسائق يساعدان سيدة على الولادة داخل سيارة الإسعاف ببنى سويف

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهم بالتخلص من صديقه بعابدين

"الدولار الجديد” .. ظهور عملة قوية تنافس الأخضر

مفاجأة لأهالي أسوان| مؤتمر لتدشين وتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل.. نوفمبر 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحصين ضد الفكر المتطرف| كلية الضباط الإحتياط تخرج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بالأوقاف

داخل البحر.. بسمة بوسيل تستعرض جمالها | شاهد

على البحر.. ميرهان حسين تستعرض جمالها بملابس الشاطئ |شاهد

بشرى سارة للمواطنين عن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

فيديو

زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

محسومة.. نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد.. فيديو

أهم تصريحات حورية فرغلى لبرنامج in deepمع تامر شلتوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ