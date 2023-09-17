مفاجأة لأهالي أسوان| مؤتمر لتدشين وتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل.. نوفمبر 2023

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى فعاليات الاحتفال بـ اليوم العالمي لسلامة المريض؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت شعار "مشاركة المرضى من أجل سلامة المريض".

وخلال الحفل أعلن اللواء أشرف عطية عن خبرا سارا لأهالي أسوان، وهو تنظيم المؤتمر السنوي لهيئة الرعاية الصحية بأسوان فى شهر نوفمبر 2023؛ تمهيداً لتدشين وتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد المحافظ أن الاتجاه العام الذى تقوم بتنفيذه أجهزة الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة هو الاهتمام بسلامة المريض ، ولهذا فإنه لأول مرة فى تاريخ مصرنا الحديثة يتم تنفيذ أعظم وأرقى مشروع للاهتمام بالمواطن المصري، والذى تجسد فى منظومة التأمين الصحي الشامل من أجل تحويل المراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات إلى صروح طبية نموذجية تؤدى الخدمة الصحية والعلاجية بجودة عالية بما يتوافق مع تطبيق كافة المعايير الدولية .

سلامة المريض

وأضاف أن ذلك يتطلب تكثيف جهود التوعية فى المقام الأول للتعريف بالمزايا غير المسبوقة التي تحققها منظومة التأمين الصحي الشامل ، بالإضافة إلى دق ساعة العمل الوطني استعدادا لتطبيق هذه المنظومة وإنجاحها بما يتواكب مع تطلعات القيادة السياسية والحكومة المصرية والوزارات المختصة ، والتي تمثلها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والتابعة لرئاسة الجمهورية ، وأيضاً هيئة الرعاية الصحية والتي تتبع وزارة الصحة والسكان ، علاوة على هيئة التأمين الصحي والتي تتبع وزارة المالية .

وأوضح المحافظ أنه تم حتى الآن تسجيل 1.2 مليون نسمة من إجمالي 1.6 مليون نسمة، كما أن هناك متابعة يومية للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات المتبقية بعد أن تم التشغيل التجريبي لـ 76 مركزا طبيا ووحدة صحية من إجمالي 112 مركز طبى ووحدة صحية ، وأيضاً 4 مستشفيات من إجمالي 11 مستشفى مدرجة ضمن المنظومة ، وهو الذى يتكامل مع توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من الأطباء وأطقم التمريض لاكتمال المنظومة ، وقدم المحافظ شكره لرئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وفريق العمل المعاون له ، وأيضاً للمشاركين فى هذه الاحتفالية الهادفة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكل مريض بأفكار ورؤى مستنيرة .

الدعم المتواصل

وشارك في فعاليات الاحتفالية، كلا من: الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عبر تقنية “الزووم” من مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، والذي قدم شكره لمحافظ أسوان على دعمه المتواصل وحماسه الكبير لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل ، وهو الذى يدفعنا لبذل أقصى الجهد من جميع العناصر لتطبيقها داخل محافظة أسوان بمعايير الجودة العالية التي تعود بالنفع على المواطن الأسواني .

هذا وقد شهدت فعاليات الاحتفال، إلقاء كلمات للدكتورة رحاب على مدير فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وعرض موجز عن الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المريض للدكتورة مريم أنسى، وكذا عرض موجز عن ثقافة سلامة المريض وذلك للدكتورة ابتسام حسن، فضلاً عن إلقاء كلمة الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور محمد مصطفى عميد كلية الطب بجامعة أسوان ، فضلاً عن تبادل الدروع بين محافظ أسوان والهيئة تقديراً لروح التعاون والتكاتف البناء والمثمر .

وشهد الفعاليات أيضا، كلا من: الدكتور عطا الله حشاد مدير فرع الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والعلوم والنقل البحري ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، بالإضافة إلى القيادات البرلمانية والتنفيذية والجامعية والأكاديمية والدينية والمجتمعية والشبابية والرياضية، والأطباء المكلفين والامتياز والرائدات الريفيات.