التأمين الصحي الشامل..محافظ أسوان: 11 مستشفى و112 وحدة لخدمة 1.6 مليون مواطن

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو لمحافظ اسوان اللواء أشرف عطية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان منظومة التأمين الصحي الشامل في اسوان .

أوضح محافظ اسوان انه في إطار تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، أصبحت محافظة أسوان من أولى المحافظات التي دخلت تحت مظلة المشروع، حيث تم تجهيز 11 مستشفى و112 وحدة صحية لخدمة أكثر من 1.6 مليون مواطن.

أكد محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، أن المشروع سيساهم في توفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين، حيث تم الانتهاء من تسجيل 92% منهم في المشروع، وجارٍ استكمال التسجيل؛ مما يحقق طفرة كبيرة في منظومة خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة.

https://fb.watch/n4v5myfTlp/?mibextid=v7YzmG