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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد قافلة المساعدات للأسر الأولى بالرعاية

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية - محافظ أسوان

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قافلة المساعدات العينية للأسر الأولى بالرعاية ، والمهداه من وزارة الأوقاف، والتى تستكمل توزيع شنط المواد الغذائية لـ 20 ألف أسرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بإجمالى 100 طن مواد غذائية وذلك ضمن الجهود المتواصلة التى تقدمها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " لدعم الأسر الأكثر إحتياجاً.

 

أثناء تفقده لقافلة المساعدات بحضور الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف ، ومحمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى أكد اللواء أشرف عطية على أنه تم الإلتزام بالعدالة والشفافية الكاملة فى التوزيع بين المراكز والمدن وفقاً لقوائم المستفدين التى تم إعدادها بمعرفة وزارة التضامن الإجتماعى لافتاً إلى أنه يتم توزيع الشنط بواقع 5 كجم لكل شنطة شاملة الأصناف المختلفة من المواد الغذائية فى إطار الدور الإجتماعى لكافة المؤسسات لرعاية وخدمة أفراد المجتمع الأسوانى على أكمل وجه .

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قافلة المساعدات

وكان قد تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة لقاعة المؤتمرات الدولية بأعلى الصوتيات والسمعيات والإضاءة لتصبح واجهة جمالية وحضارية مشرفة لإستضافة الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات المحلية والعالمية وذلك فى إطار خطة ورؤية المحافظة لإستكمال منظومة التطوير والتجميل فى مختلف المواقع الخدمية .

وأثناء تفقده لأعمال التطوير برفقة حسين ممدوح مدير أحد الفنادق  ، والمهندس المشرف على المشروع ، أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بأن يتم تلافى كافة الملاحظات التى قام برصدها ، ويتم الإستعانة بالمتخصصين لتكون قاعة نموذجية وراقية ، على أن تضم مقاعد حضارية بواقع 300 مقعد ، ومسرح وشاشة لتقديم العروض والأفلام التسجيلية والمسرحية والوثائقية ، فضلاً عن إستقبال الفعاليات المختلفة من العروض الفنية والسينمائية .

جهود

وكلف المحافظ بأن يتم إنشاء قاعة ملحقة لكبار الزوار والضيوف ، مع تطوير المدخل الرئيسى للقاعة ، وغرفة الملابس ودورات المياه ، بالإضافة إلى إجراء بعض التعديلات فى قاعة البلكون الـ VIP المطلة على المسرح ، وغرفة التحكم للصوتيات والسمعيات ، وغرفة كاميرات المراقبة ، مع العمل على رفع كفاءة المطبخ والمطعم بشكل آمن .

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإطلاق أنشطة وفعاليات أكاديمية تدريب مهندسى النخيل وذلك بحضور النائب البرلمانى جابر أبو خليل عضو مجلس النواب ، ولجنة الزراعة بالمجلس ، وأيضاً المهندس خالد الهجان رئيس لجنة التمور بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، وهانى حسين المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، فضلاً عن القيادات الجامعية والأكاديمية والتنفيذية والمجتمعية .

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