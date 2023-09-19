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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شكرا للرئيس الإنسان.. إشادة واسعة من أهالي أسوان بقرارات الرئيس السيسي الاجتماعية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس جمهورية مصر العربية

الرئيس الإنسان .. هذا هو ما يطلقه الألاف من المصريين على الرئيس عبد الفتاح السيسى لما يصدره من قرارات دائماً تصب في صالح المواطن ، فضلاً عن تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة لتوفير حياة كريمة له .

وفى هذا الإطار نستكمل عبر منصة " صدى البلد " الفرحة التي عمت قلوب أهالى أسوان عقب حزمة القرارات الاجتماعية التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بها الحكومة لتنفيذها فوراً خلال زيارته لمحافظة بنى سويف ، علاوة على شكرهم لما يتم تنفيذه من مشروعات بناءة في كافة قطاعات العمل العام .

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الرئيس الإنسان

فقد أشاد حازم عبد المنعم نقيب الزراعيين بأسوان بتوجيه الرئيس بإطلاق مبادرة التخفيف عن صغار الفلاحين والمزارعين، المتعثرين في البنك الزراعي قبل أول يناير 2022 مع إعفاءهم من فوائد وغرامات التأخير ، الأمر الذي سيكون له مردود إيجاب على قطاع الزراعة الذي يمثل نسبة كبيرة من السكان بمراكز المحافظة المختلفة ، ووجه نقيب الزراعيين كل التحية والتقدير للدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ، وأكد أن الزراعيبن يؤيدونه ويدعمونه بكل قوة.

 فيما قالت عزيزة محمد بالمعاش بأن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى خرجت من قلبه لتسكن قلب كل مصري ، فهذه القرارات ستخفف كثيراً من معاناة المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار وجشع التجار والظروف الإقتصادية العالمية الصعبة، وهى الظروف التي نجح الرئيس السيسي في العبور بها إلى بر الأمان، موجها شكره للرئيس ، ودعمه لاستكمال مسيرة التنمية التي يقودها نحو الجمهورية الجديدة.

 كما وجهت نصرة محمود من المستفيدات بمعاش تكافل وكرامة كل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي  ، معربة عن سعادتها بقراره بزيادة المعاش بنسبة 15% ، لأن ذلك سيخفف من معاناتهة ليثبت دائماً دعمه المستمر للبسطاء وغير القادرين .

 قال محمد عبدالقادر محمد محام في أسوان بأنه يثمن ويدعم جميع قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، سواء زيادة منحة غلاء المعيشة لـ600 جنيه بدلًا من 300 جنيه، وزيادة الحد الأدنى ليصل لـ4 آلاف جنيه، و زيادة معاش تكافل وكرامة 15% والمنحة الاستثنائية للمعاشات بمبلغ 600 جنيه، بجانب القرارات الخاصة بالبنك الزراعي المصري بشأن تخفيض الأجور والمستلزمات، حيث إن كل تلك القرارات جاءت بفرحة للمواطنين لدعم الرئيس لهم.

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وأضاف بأن الاستقبال الحافل لرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بواسطة المواطنين بمحافظة بني سويف يعبر عن تكاتف المواطنين مع الرئيس، وأن هناك سعادة غامرة لما أداه الرئيس من منح للمواطنين لمواجهة غلاء المعيشة .

 وفى نفس السياق أثنى النائب البرلماني أحمد صالح عضو مجلس النواب على قرارات الرئيس السيسي ، لأنه يشعر دائماً بمعاناة شعبه ويوجه الحكومة لتوفير الدعم اللازم من خلال زيادة الدخل، ومواكبة كافة الظروف الاقتصادية، مؤكداً على أن هذه القرارات لم تكن الأولى، حيث سبقها عدة حزم اجتماعية أطلقها من قبل وقت جائحة كورونا وفي العام الماضي، الذي شهد منح العاملين وأصحاب المعاشات المنحة الاستثنائية المقدرة بمبلغ 300 جنيه شهرياً ، هذا بخلاف زيادة معاش تكافل وكرامة وإطلاق مبادرة التخفيف عن المزارعين المتعثرين لدى البنك الزراعى، فشكرا وتقديرا للرئيس الإنسان.

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