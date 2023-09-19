عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يوافق على النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائى 3 أشهر

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية - محافظ أسوان

وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على النزول بسن القبول بالصف الأول الإبتدائى للعام الدراسى الجديد 2023 /2024 ، 3 أشهر للأطفال الذين لم يكتمل عمرهم فى 1/10/2023 الـ 6 سنوات بالإدارات التعليمية الخمس بالمدارس الحكومية عربى وليس مدارس اللغات .. جاء ذلك أثناء عرض عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم .

وأكد اللواء أشرف عطية أنه سيتم بذلك قبول الأطفال مواليد 1/1/2018 بالمدارس فى ضواحى المدن والإدارات التعليمية التى لا يوجد بها كثافة طلابية ، مع إتاحة الفرصة لأولياء الأمور لتحويل ونقل أبنائهم من تلك المدارس بعد مرور عام كامل .

محافظ أسوان يفتتح معرض أهلاً بالمدارس بتخفيضات 30 %

شكرا للرئيس الإنسان.. إشادة واسعة من أهالي أسوان بقرارات الرئيس السيسي الاجتماعية

جبر الخواطر

وأشار المحافظ إلى أننا نعمل دائماً لتلبية المطالب الجماهيرية فى كافة القطاعات ، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع التعليمى من أجل القضاء على التسرب من التعليم والفراغ التعليمى ، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب وتحفيزهم على النجاح والتفوق والتميز فى التحصيل الدراسى ، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية .

وافتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان معرض " أهلاً مدارس " بحديقة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، والذى تنظمه الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين لتحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار بتخفيضات تتراوح ما بين 25% إلى 30% .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المالية والمعيشية عن كاهل المواطنين ، وإستعداداً لإستقبال العام الدراسى الجديد 2023/2024. 

وتفقد أجنحة المعرض بحضور العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والمحاسب حسام الأنصارى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ، والمهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان .

محافظ أسوان يشيد بمنظومة عمل مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي

محافظ أسوان: إنشاء موقف تراكى دائم لعربات الحنطور

جهود

وأكد اللواء أشرف عطية أن المحافظة لن تألو جهدًا فى سبيل إنجاح سلسلة المعارض التي يتم افتتاحها بمختلف المراكز والمدن لتوفير كافة المتطلبات والإحتياجات الجماهيرية لأهالى أسوان ضمن توجيهات القيادة السياسية ، وخاصة فيما يتعلق بالمستلزمات المدرسية لتكتمل عناصر المنظومة المدرسية بتهيئة الأجواء داخل أكثر من 1500 مدرسة لإستقبال أبنائنا الطلاب مع إنطلاق العام الدراسى الجديد .

وأوضح عطية أن المعرض يضم كافة الأدوات المدرسية التى تتناسب مع جميع المراحل التعليمية والأعمار السنية ، فضلاً عن قسم لعرض السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، والذى تنظمه الشركة المصرية لتجارة الجملة حيث تم التنسيق المسبق مع العارضين من تجار الجملة والمصنعين ليفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور على مدار اليوم .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

مفاجأة عن سكانه.. قصة المنزل المعجزة الناجي من فيضانات درنة

3 تحركات عاجلة لحل أزمة أسعار السجائر| اعرف العلبة هتبقى بكام

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر؟

أحمد حسن يصدم جماهير الزمالك قبل لقاء بيراميدز

موضوعات متعلقة

شكرا للرئيس الإنسان.. إشادة واسعة من أهالي أسوان بقرارات الرئيس السيسي الاجتماعية

ترشيحاتنا

العاملين بالغزل والنسيج: مليون و250 ألف عضو يؤيدون السيسي عن قناعة

أول رد فعل روسي على العملية العسكرية الأذربيجانية في قره باغ

كيف صمد المنزل المعجزة في درنة؟ عبادة نبوية فعلها صاحبه للوقاية من الطوفان والأذى

الأولى منذ 19 عاما.. الأسد يزور الصين لفتح آفاق جديدة للتعاون

شاهد|كريستيانو رونالدو يخطف القلوب بفيديو لقائه مع طفل بكى بسببه في إيران

بكاميرا 200ميجابكسل.. شاومي تقدم أول هاتف لها تصنيف IP68 المقاوم للماء والغبار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش حامل..كشف لغز عجلة المحمودية التي أثارت جدلا وتصدرت الترند

أعراض إذا ظهرت على الشخص فهو يعاني من الاكتئاب.. احذره

قالوا عليها مبروكة| حقيقة البقرة المعجزة في البحيرة.. فيديو

مفاجأة عن سكانه.. قصة المنزل المعجزة الناجي من فيضانات درنة

فيديو

تفاصيل الانتخابات الرئاسية | الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا

مفاجأة حول عاصفة التنين | الأرصاد تكشف حقيقتها وتفاصيلها

زيادة المعاشات 1200 جنيه لهذه الفئات | التفاصيل كاملة

ما حقيقة طرح 50 جنيهًا بلاستيكية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ