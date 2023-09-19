محافظ أسوان يوافق على النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائى 3 أشهر

وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على النزول بسن القبول بالصف الأول الإبتدائى للعام الدراسى الجديد 2023 /2024 ، 3 أشهر للأطفال الذين لم يكتمل عمرهم فى 1/10/2023 الـ 6 سنوات بالإدارات التعليمية الخمس بالمدارس الحكومية عربى وليس مدارس اللغات .. جاء ذلك أثناء عرض عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم .

وأكد اللواء أشرف عطية أنه سيتم بذلك قبول الأطفال مواليد 1/1/2018 بالمدارس فى ضواحى المدن والإدارات التعليمية التى لا يوجد بها كثافة طلابية ، مع إتاحة الفرصة لأولياء الأمور لتحويل ونقل أبنائهم من تلك المدارس بعد مرور عام كامل .

جبر الخواطر

وأشار المحافظ إلى أننا نعمل دائماً لتلبية المطالب الجماهيرية فى كافة القطاعات ، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع التعليمى من أجل القضاء على التسرب من التعليم والفراغ التعليمى ، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب وتحفيزهم على النجاح والتفوق والتميز فى التحصيل الدراسى ، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية .

وافتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان معرض " أهلاً مدارس " بحديقة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، والذى تنظمه الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين لتحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار بتخفيضات تتراوح ما بين 25% إلى 30% .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المالية والمعيشية عن كاهل المواطنين ، وإستعداداً لإستقبال العام الدراسى الجديد 2023/2024.

وتفقد أجنحة المعرض بحضور العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والمحاسب حسام الأنصارى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ، والمهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان .

جهود

وأكد اللواء أشرف عطية أن المحافظة لن تألو جهدًا فى سبيل إنجاح سلسلة المعارض التي يتم افتتاحها بمختلف المراكز والمدن لتوفير كافة المتطلبات والإحتياجات الجماهيرية لأهالى أسوان ضمن توجيهات القيادة السياسية ، وخاصة فيما يتعلق بالمستلزمات المدرسية لتكتمل عناصر المنظومة المدرسية بتهيئة الأجواء داخل أكثر من 1500 مدرسة لإستقبال أبنائنا الطلاب مع إنطلاق العام الدراسى الجديد .

وأوضح عطية أن المعرض يضم كافة الأدوات المدرسية التى تتناسب مع جميع المراحل التعليمية والأعمار السنية ، فضلاً عن قسم لعرض السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، والذى تنظمه الشركة المصرية لتجارة الجملة حيث تم التنسيق المسبق مع العارضين من تجار الجملة والمصنعين ليفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور على مدار اليوم .