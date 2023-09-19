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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يفتتح معرض أهلاً بالمدارس بتخفيضات 30 %

إفتتاح معرض أهلاً
إفتتاح معرض أهلاً بالمدارس بأسوان

إفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان معرض " أهلاً بالمدارس " بحديقة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، والذى تنظمه الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين لتحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار بتخفيضات تتراوح ما بين 25% إلى 30% .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المالية والمعيشية عن كاهل المواطنين ، وإستعداداً لإستقبال العام الدراسى الجديد 2023/2024 .

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محافظ أسوان يشيد بمنظومة عمل مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي

أهلاً بالمدارس 

وأثناء تفقده لأجنحة المعرض بحضور العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والمحاسب حسام الأنصارى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ، والمهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان .

أكد اللواء أشرف عطية على أن المحافظة لن تألوا جهدًا فى سبيل إنجاح سلسلة المعارض التي يتم إفتتاحها بمختلف المراكز والمدن لتوفير كافة المتطلبات والإحتياجات الجماهيرية لأهالى أسوان ضمن توجيهات القيادة السياسية ، وخاصة فيما يتعلق بالمستلزمات المسدرسية لتكتمل عناصر المنظومة المدرسية بتهيئة الأجواء داخل أكثر من 1500 مدرسة لإستقبال أبنائنا الطلاب مع إنطلاق العام الدراسى الجديد .

وأوضح أشرف عطية بأن المعرض يضم كافة الأدوات المدرسية التى تتناسب مع جميع المراحل التعليمية والأعمار السنية ، فضلاً عن قسم لعرض السلع والمواد الغذائية بأسعار مخضفة ، والذى تنظمه الشركة المصرية لتجارة الجملة حيث تم التنسيق المسبق مع العارضين من تجار الجملة والمصنعين ليفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور على مدار اليوم .

وحرص المحافظ على الإستفسار من المواطنين على جودة المعروضات ، مناشدهم بأهمية زيادة الإقبال على المعرض للإستفادة من التخفيضات المتاحة لكافة المنتجات المعروضة به .

وكان قد التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بفريق عمل مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد أحمد دنش مدير المركز.

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مستلزمات

يأتي ذلك من أجل الوقوف على حجم الإنجازات المتتالية التى حققها مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى بديوان عام المحافظة ضمن الطفرة المستهدفة فى المجال الحيوى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة.

وأشاد المحافظ، بما يتم بذله من جهود داخل مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى بجد وإخلاص وتفانى ملحوظ وملموس من كافة العاملين به من خلال تنفيذ سلسلة نموذجية من التطبيقات والبرامج بفكر ورؤى مستنيرة وواعية ، وقدرة على الإبداع والإبتكار وهو ما ساهم فى ظهور المحافظة بشكل مشرف ومتميز أمام الجهات المختلفة ، فضلاً عن المنافسة وحصد المراكز المتقدمة فى المسابقات التى تم المنافسة فيها ضمن التميز الحكومى.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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