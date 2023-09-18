محافظ أسوان يشيد بمنظومة عمل مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي

أشاد أشرف عطية محافظ أسوان بما يتم بذله من جهود داخل مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي بجد وإخلاص وتفانِِ ملحوظ وملموس من كافة العاملين به من خلال تنفيذ سلسلة نموذجية من التطبيقات والبرامج بفكر ورؤى مستنيرة وواعية، وقدرة على الإبداع والابتكار ما أسهم في ظهور المحافظة بشكل مشرف ومتميز أمام الجهات المختلفة، فضلًا عن المنافسة وحصد المراكز المتقدمة في المسابقات التي تمت المنافسة فيها ضمن التميز الحكومي.



وذكرت المحافظة -في بيان صادر اليوم الاثنين- أن ذلك جاء خلال لقاء المحافظ بفريق عمل مركز نظم المعلومات، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وأحمد دنش مدير المركز.

وأكد المحافظ نجاح المركز في توقيع بروتوكولات للتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمستشفى الجامعي، ويتم استكمال هذه المسيرة لإتمام ميكنة القطاعات الحكومية المختلفة بما يسهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وبالتالي مكافحة الفساد الإداري والفصل بين مقدمي الخدمة ومتلقيها.

وأشار عطية إلى أن ذلك يأتي تحقيقاً لرؤية مصر 2030 لميكنة الخدمات الحكومية وتسهيل وصولها للمواطنين في أسرع وأقل وقت ممكن.. وقال: "نعمل دائمًا على تطبيق سياسة الثواب والعقاب، وإثابة المتميزين للتحفيز والتشجيع على مواصلة النجاح، وخاصة أن الحفاظ على النجاح يحتاج دائمًا إلى بذل مزيد من الجهد بإصرار وعزيمة للاستمرار على نفس المستوى من الكفاءة والتميز".