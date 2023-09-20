السكرتير العام بأسوان تترأس الاجتماع التنسيقى للجنة استرداد أراضى الدولة

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المهندسة فاطمة إبراهيم بترؤس الاجتماع التنسيقى للجنة استرداد أراضى الدولة، وهو الذى يأتى بناءً على تكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أثناء اجتماعه الأخير بالمحافظين فى سبتمبر الجارى.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على أراضى أملاك الدولة ، وحقوق الدولة والشعب فى أراضيه، ووفقاً لرؤية مصر 2030.



أراضى الدولة

من جانبها، أوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم أنه بناءً على تكليفات محافظ أسوان، فقد تم التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ مشروع التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذى يشتمل على حصر مساحات الكتل العمرانية، ورسم خرائط الأساس وتحديد الإحداثيات الخاصة بالموقع من خلال منصة "منظومة بلانت" المتصلة بالأقمار الصناعية والمصممة بالذكاء الاصطناعى.

وقالت إن هذه المنظومة خاصة بمحافظة أسوان وتهدف إلى تحديد مناطق الإحداثيات الخاصة بمواقع التعدى والإزالات، وآليات البحث المتعددة من حيث التاريخ ونوع التعدى والإجراءات التى يتم اتخاذها لاستراداد أراضى الدولة.

وتم تكليف وحدة البنية المعلوماتية المكانية بمركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمرانى (GIS) لإعداد المطلوب لتسليمه للجهة المختصة، ويتم إعداد نموذج بإحداثيات جميع الحالات التى تم إزالتها خلال الموجة 21، مع تجهيز البيانات الوصفية الخاصة بالأراضى التى تم استردادها خلال موجات الإزالة السابقة.

وقام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتفقد الموقع المخصص لإنشاء موقف التراكى الدائم لعربات الحنطور في المنطقة الخلفية لحديقة الورد للحد من الوقوف العشوائى لها والحوادث المرورية.

رافق المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، ومديرو الإسكان والحدائق والمتابعة الميدانية، فضلاً عن رئيس ونواب مركز ومدينة أسوان، علاوة على نقيب أصحاب عربات الحنطور.

جهود

كلف اللواء أشرف عطية بأن يتم تنفيذ موقف التراكى بشكل حضارى وجمالى نموذجى بأسلوب علمى، ويتم دعمه بالمرافق المختلفة من المياه والكهرباء والإضاءة والمظلات والتهوية، مع إنشاء سور حضارى بالناحية الجنوبية للموقف لتحقيق الإستدامة له بالشكل المطلوب.

وشدد أشرف عطية على التزام أصحاب عربات الحنطور بخط سير التحرك من الموقف، وذلك وفقاً للأبليكشن الذى سيتم تطبيقه لتنظيم حركة التشغيل للعربات وعدم الوقوف والتحرك بشكل عشوائى بهدف خلق بيئة مناسبة لاستقبال السائحين وبما يتناسب مع مكانة أسوان على خريطة السياحة الدولية.