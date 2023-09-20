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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان تستمع للمواطنين وتحاول تلبية مطالبهم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تتواصل سلسلة جبر الخواطر لتلبية المطالب الجماهيرية، وفى هذا الإطار كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بمواصلة اللقاء الأسبوعى لبحث شكاوى ومطالب المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لتلبيتها وفقاً للإمكانات المتاحة.

جاء ذلك بحضور مديري ومسئولي الجهات التنفيذية والمديريات الخدمية، بجانب مسئولى مبادرة "الناس لبعضهم" والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان. 

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جبر الخواطر 

وخلال اللقاء، استمعت نائب المحافظ لمطالب وشكاوى ٣٥ مواطن ومواطنة ، موجهه مدير التضامن الإجتماعى بتوفير معاشات تكافل وكرامة وتضامن إجتماعى لعدد 13 حالة وذلك بعد إجراء البحوث الإجتماعية اللازمة لتحديد الحالات المستحقة ، بالإضافة إلى التنسيق مع مبادرة " الناس لبعضهم " والمؤسسات الخيرية لصرف المساعدات المالية العاجلة والإعانات الشهرية المؤقتة ، مع صرف كراتين للسلع الغذائية لعدد 7 حالات لإعانتهم على سد إحتياجاتهم المعيشية ، بجانب توفير الأجهزة المنزلية والأثاث اللازم لتجهيز ٣ من الفتيات المقبلات على الزواج.

وفى نفس اللقاء كلفت نائب المحافظ مدير القوى العامة بتوفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص لعدد 3 من الحالات وفقاً لمؤهلاتهم العملية ومهاراتهم العملية ، مطالبه مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ببحث 9 حالات تحتاج إلى توفير بايكات لهم ضمن السويقات الجديدة لتكون مصدر دخل لتلبية إحتياجاتهم الأسرية بالشكل المطلوب .

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جهود 

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد الموقع المخصص لإنشاء موقف التراكى الدائم لعربات الحنطور في المنطقة الخلفية لحديقة الورد للحد من الوقوف العشوائى لها والحوادث المرورية .

وأثناء جولته بمرافقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ومديرى الإسكان والحدائق والمتابعة الميدانية ، فضلاً عن رئيس ونواب مركز ومدينة أسوان ، علاوة على نقيب أصحاب عربات الحنطور .

كلف اللواء أشرف عطية بأن يتم تنفيذ موقف التراكى بشكل حضارى وجمالى نموذجى بأسلوب علمى ، ويتم دعمه بالمرافق المختلفة من المياه والكهرباء والإضاءة والمظلات والتهوية ، مع إنشاء سور حضارى بالناحية الجنوبية للموقف لتحقيق الإستدامة له بالشكل المطلوب .

وشدد أشرف عطية على إلتزام أصحاب عربات الحنطور بخط سير التحرك من الموقف ، وذلك وفقاً للأبليكشن الذى سيتم تطبيقه لتنظيم حركة التشغيل للعربات وعدم الوقوف والتحرك بشكل عشوائى بهدف خلق بيئة مناسبة لإستقبال السائحين وبما يتناسب مع مكانة أسوان على خريطة السياحة الدولية .

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