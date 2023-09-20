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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة حياة كريمة.. حملة بلدى أمانة بأسوان تواصل جهودها بالقرى والنجوع

طرق الأبواب بأسوان
طرق الأبواب بأسوان

أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى بأسوان أن حملة "بلدى أمانة" يشارك فيها رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين، علاوة على القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وأوضحت مقرر المجلس القومى للمرأة بأن الحملة تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة، بجانب التوعية بالتحديات التى يواجهها المجتمع.

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طرق الأبواب 

ومن جانبه وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة التعاون وتوفير أوجه الدعم اللازمة لإنجاح فعاليات هذه الحملة القومية لتعزيز محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى لدى الأهالى، فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وكان قد إستكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية المفاجئة بالشوارع والمناطق السكنية بحى شرق وحى جنوب حيث تفقد فاجأ المحافظ مستودع أسطوانات البوتاجاز بمنطقة السيل للوقوف على أسعار الأسطوانات المنزلية .
 

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وأعطى توجيهاته بالتنسيق مع شركة بوتاجاسكو التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية بطرح أسطوانة البوتاجاز المنزلية بسعر 80 جنيه من خلال سيارات الشركة لتصل مباشرة ليد المستهلكين دون وسيط ، مكلفاً مديرية التموين بتشديد الرقابة على عربات السريحة لإلزامهم بعدم المغالاة ورفع سعر الأسطوانة عند هامش الربح المقرر له وفقاً للضوابط المنظمة لآلية التوزيع ، مع الضرب بيد من حديد لأى مخالف أو متلاعب فى الأسعار ، وإتخاذ الإجراءات الرادعة معه .

كما وجه اللواء أشرف عطية أثناء جولته مسئولى الوحدة المحلية برفع عدد من الإشغالات والباعة الجائلين ، بجوار مزلقان السيل ، بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول للحفاظ على الشكل الحضارى بمحيط المنطقة ، فيما قام أشرف عطية بتفقد سير العمل بمشروع تغطية مصرف السيل .

موجهاً المسئولين بالإسراع بمعدلات التنفيذ ، مع العمل على إزالة كافة المعوقات التى تتعارض مع الأعمال المنفذة ، وخاصة أنه تم إنجاز المرحلة الأولى للمشروع بمسافة 380 متر من إجمالى المستهدف تغطيته بطول 2530 متر ، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 365 مليون جنيه وذلك ضمن سلسلة المشروعات التى تشهدها مناطق شرق مدينة أسوان ، وحرص المحافظ على الإستماع لمطالب وشكاوى المواطنين الذين ألتقى بهم أثناء الجولة حيث وجه المسئولين لسرعة تلبيتها على الوجه الأكمل. 

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