محافظ أسوان يقود حملة مكبرة لرفع 200 طن من التراكمات

قاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حملة مكبرة تضم العاملين بهذه القطاعات بنحو 120 عاملا ومشرفا وفنيا ومهندسا مدعمين بالمعدات الثقيلة والخفيفة والسيارات الخاصة برفع تراكمات القمامة والنظافة العامة ، مع شفط وتسليك وتطهير شبكات الصرف الصحى بواقع 50 معدة وسيارة وذلك للقضاء على بؤر الطفح فى بعض المواقع بإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة .

وجاء ذلك عقب قيام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية مفاجئة للعديد من الشوارع الداخلية والمناطق السكنية شملت طريق السادات والمسلة والمدينة الصناعية القديمة ومطلع المحمودية وعمارات المهندسين والمحمودية وشرق البندر والشارع الجديد رصد المحافظ خلالها بعض أوجه القصور فى قطاعات النظافة العامة والإشغالات والركن المخالف للسيارات والتعدى على الأرصفة والطريق العام .

حملة مكبرة

واستدعى اللواء أشرف عطية كافة المسئولين عن المحليات والصحة والبيئة والمخلفات الصلبة والطب البيطرى ، بالإضافة إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وشدد المحافظ على أن الجولات الميدانية الصباحية المفاجئة تعتمد على ما يتم إرساله من المواطنين للمحافظ على الواتس آب الخاص به نتيجة التواصل الجماهيرى المباشر مع الجميع ، وهو الذى يتطلب من جميع المسئولين بذل أقصى جهد ممكن للقضاء على المشاكل فى مهدها ، والوفاء بمطالب واحتياجات البسطاء.

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته بأن تقوم الحملة المكبرة بالتدخل السريع لتلافى كافة الملاحظات التى رصدها خلال الجولة الميدانية حيث نجحت فى رفع أكثر من 200 طن من التراكمات والمخلفات والقمامة ، فضلاً عن رش المبيدات لمكافحة الحشرات والقوارض والزواحف المختلفة ، وسوف تواصل الحملة جهودها على مدار الأيام القادمة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى وخلق متنفس حيوى للمواطنين على الوجه الأكمل.

وكان قد وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المهندسة فاطمة إبراهيم بترؤس الاجتماع التنسيقى للجنة استرداد أراضى الدولة، وهو الذى يأتى بناءً على تكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أثناء اجتماعه الأخير بالمحافظين فى سبتمبر الجارى.

جهود

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على أراضى أملاك الدولة ، وحقوق الدولة والشعب فى أراضيه، ووفقاً لرؤية مصر 2030.

من جانبها، أوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم أنه بناءً على تكليفات محافظ أسوان، فقد تم التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ مشروع التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذى يشتمل على حصر مساحات الكتل العمرانية، ورسم خرائط الأساس وتحديد الإحداثيات الخاصة بالموقع من خلال منصة "منظومة بلانت" المتصلة بالأقمار الصناعية والمصممة بالذكاء الاصطناعى.