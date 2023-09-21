محافظ أسوان يستقبل سفير دولة الصين لتعزيز أطر التعاون المشترك

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سفير دولة الصين الصديقة لياو ليتشيانج والوفد المرافق له ، وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية ، والمهندسة دينا إبراهيم مسئول التعاون الدولى وذلك فى إطار الإهتمام المتواصل لفتح آفاق جديدة من الإستثمار للإستفادة من المزايا النسبية ، والمقومات الطبيعية والإقتصادية التى تتمتع بها عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة .

وخلال اللقاء رحب اللواء أشرف عطية بزيارة سفير دولة الصين الصديقة لأسوان مما يعكس مكانة الدولة المصرية التاريخية والحضارية ، وما تمتلكه من هوية بصرية متميزة ، وكذا إنفراد أسوان بتنوع المنتج السياحى بها ، وهو الذى يتكامل مع حسن الإستقبال من أهلها لكافة الوافدين من مختلف دول العالم .

الهوية البصرية

وأشار المحافظ إلى عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر والصين والتى تشهد تطوراً كبيراً فى الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والإقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة فى ظل الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسى ، فيما قدم السفير الصينى شكره لمحافظ أسوان على حفاوة الإستقبال .

وقال بأن الفترة الحالية تشهد فتح آفاق من التعاون المثمر والبناء بين مصر والصين فى كافة المجالات ، فضلاً عن تعزيز أطر التعاون بتوقيع مذكرات تفاهم وتؤامة بين مدينة أسوان والمدن الصينية ، وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان السفير الصينى الدروع والهدايا التذكارية المرتبطة بالهوية البصرية وذلك تعبيراً عن علاقات الصداقة بين الجانبين .

جهود

وكان قد ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماع لجنة القيادات لشغل وظيفة مدير إدارة إدفو الاجتماعية ، والتى تقدم لها 5 من المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط، بالإضافة إلى اختيار أحد المتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى والتى تقدم لها 3 من المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الوظيفة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.

وحضر الاجتماع مديرى التضامن الاجتماعية والتنظيم والإدارة والموارد البشرية والشئون المالية بالمحافظة، والذى يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى طبقاً لرؤية مصر 2030 ، وإستمراراً لإختيار الأكفأ والأنسب دائماً من القيادات للإرتقاء بمنظومة العمل العام فى كافة المواقع الخدمية.