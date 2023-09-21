عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس جامعة أسوان يناقش خطة استعدادات الجامعة لاستقبال العام الجديد

الدكتور أيمن عثمان
الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان

صدق مجلس جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، علي إعتماد نتائج العام الدراسي المنتهي لعام 2024/2023 وذلك تيسيرا علي طلاب الجامعة وخاصة الفرق النهائية بمختلف كليات الجامعة .


وأوضح الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة أن المجلس استعرض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة، واستعرض المجلس خطة الجامعة لاستقبال العام الجامعي الجديد 2024/2023 من إجراءات الصيانة وتجهيزات المدن الجامعية والوقوف علي المنصات الإلكترونية وتجهيز قاعات الدرس والمحاضرات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من أعمال الرش والتعقيم وغيرها .


وقدم مجلس جامعة أسوان اليوم الخميس، خلال انعقاد مجلس الجامعة رقم 135 لشهر سبتمبر لعام 2023، بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة للتهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة المولد النبوي الشريف، كما قدم المجلس التهنئة للدكتور محمد زكي الدهشوري بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعينه عميدا لكلية الطب جامعة أسوان للفترة الثانية .


وطالب رئيس الجامعة هيئة أعضاء التدريس ومعاونيهم وعمداء الكليات بحسن معاملة الطلاب والعمل علي احتواءهم وتقديم المشورة لهم من خلال برامج تدريبية وتعليمية بمراكز الجامعة المتخصصة مثل مركز التطوير المهني ومركز الإرشاد النفسي لتخريج طلاب قادرين علي المنافسة في سوق العمل، وحتي يتواكب منتج جامعة أسوان التعليمي مع مكانتها العلمية بحصدها عدد من المركز المتقدمة علي مستوي جامعات الجمهورية، كما وافق المجلس على منح عدد من الدرجات العلمية من الدكتوراة والماجستير لعدد من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

التثبيت أم رفع محدود.. ماذا سيقرر البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة والشهادات؟

إوعى حد يتكلم.. شوبير يوجه رسالة صارمة بشأن موديست مهاجم الأهلي الجديد

أحداث مثيرة في الأهلي| سر ظهور سيد عبدالحفيظ.. و"خناقة" الشناوي ومنعم تتحول إلى وصلة “هزار”

ترشيحاتنا

نهاية العالم النووية.. خطط بايدن بشأن روسيا وأوكرانيا تثير ذعر الكونجرس الأمريكي

تدخل لفسخه.. ميدو يكشف تفاصيل عقد كارثي بين الزمالك وزد

رئيس الوزراء يتفقد سير العمل لإنشاء مسجد وكنيسة بنويبع

ماذا سيدرس طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟| ننشر تفاصيل توزيع المناهج

الأوقاف تعلن عن مسابقة علوم القرآن الكريم والسنة النبوية ..الاشتراك والجوائز

الحوار الوطني يقرر تعليق أعماله والجلسات بكل أنواعها لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطوائي أم اجتماعي؟.. ما ترآه أولا بصورة الوهم البصري يكشف لك

قرود تتسبب في زعر للسياح والسكان أمام سوبر ماكت بتايلاند ..صور

مبلغ صادم.. سعر فستان كارمن سليمان يثير الجدل| شاهد

من أجل الوصول لعمله.. رجل يمرعلى 600 تمساح يوميا بهذا البلد| شاهد

فيديو

فتح المدارس أول يوم لطلاب هذه الصفوف | قرار عاجل من التعليم ..فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

راجل واسمه صبحي.. حفل زفاف أسطوري للبلوجر هيفاء ماجك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ