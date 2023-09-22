بتخفيضات 30% .. تعرف على أماكن معارض أهلا مدارس في أسوان |شاهد

" أهلاً بالمدارس " شعار رفعه الكثير من المعارض التي يتم تنظيمها وتنفيذها بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان إستعداداً لإستقبال العام الدراسى الجديد 2023/2024.

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أراء مواطني أسوان على معارض " أهلاً بالمدارس " والخدمات التي تقدمها لهم .

أهلاً بالمدارس

معارض أهلاً بالمدارس بأسوان

فقد قالت سوزان عباس – نود أن نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى دائماً يحرص على التخفيف عن كاهل المواطنين ، وهذا ما لمسناه من حزمة القرارات الاجتماعية الأخيرة ، فضلاً عن توجيهاته لأجهزة الدولة لتنظيم معارض قبل بدء العام الدراسى ، مثل أهلاً بالمدارس وكلنا واحد ، وأهلاً مدرستى ، وجميعها توفر شنط وزى مدرسى وأدوات مكتبية وكراسات وغيرها من المستلزمات المدرسية مما يساهم في تخفيف العبء على أولياء الأمور، حيث تم طرحها بأسعار مخفضة تناسب الفئات المجتمعية المختلفة.

فيما أكد مصطفى أحمد بأن معارض أهلاً بالمدارس توفر مستلزمات المدارس، بتخفيضات كبيرة، لذلك حرص على شراء شنطة مدرسية وأدوات لابنه الصغير ، والمعرض يوفر أيضاً كافة المستلزمات من شنط مدرسية وملابس وزى مدرسى وخردوات مثل الأقلام والكراسات والزمزمية والملابس المدرسية، بالإضافة إلى المواد الغذائية التى يحتاجها الطلاب بشكل يومى خلال الذهاب إلى مدرسته، وهى بأسعار مخفضة وجودة عالية فى بعض المستلزمات.

وقدم سيد محمود شكره لكافة الأجهزة التنفيذية والمجتمعية ، والشركات والعارضين داخل معارض " أهلاً بالمدارس " ، وكلنا واحد لما يتم توفيره من عناصر عديدة يحتاجها الطلاب بأسعار مخفضة ، وهذا يساعدنا على تجهيز أبنائنا بأكثر من ملبس أو مستلزمات مدرسية ليستمر معهم طوال العام الدراسى بالكامل ، فشكراً لهم ، وللرئيس السيسى لتكليفه بذلك ، وتنفيذه على أكمل وجه .

بينما أوضح حسام الأنصارى رئيس الغرفة التجارية بأسوان بأن معرض أهلاً بالمدارس تنفذه الغرفة التجارية فى كل عام من هذا التوقيت كنوع من التلاحم بين المواطن والتاجر، فى ظل مراعاة الظروف الاقتصادية وتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ، وأن المعرض يحتوى على تخفيضات تصل إلى 30% باستجابة من التجار، وبالشراكة مع أكثر من جهة، للعمل على توفير كل ما يخص العام الدراسى الجديد سواء شنط أو ملابس أو مواد غذائية أو غير ذلك مما يتعلق بالفترة الدراسية للعام الدراسى المقبل.

وأضاف أحمد صفوت مدير عام الغرفة التجارية بأسوان بأن مدينة أسوان تحتوى على الفرع الرئيسى للمعرض وهناك فرع آخر بمدينة كوم أمبو لتغطية أكبر قدر من المساحة وإفادة أكبر عدد من السكان بالمحافظة ، وأن المعرض يضم منتجات أخرى بجانب المستلزمات المدرسية، منها مصنوعات الحرف اليدوية مثل المفروشات، بجانب المواد الغذائية التى يحتاجها الطالب أثناء ذهابه للمدرسة بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين بأسوان.

وكان قد إفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان معرض " أهلاً بالمدارس " بحديقة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، والذى تنظمه الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين لتحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار بتخفيضات تتراوح ما بين 25% إلى 30% .

وأثناء تفقده لأجنحة المعرض بحضور العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والمحاسب حسام الأنصارى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ، والمهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان .

وأكد اللواء أشرف عطية على أن المحافظة لن تألوا جهدًا فى سبيل إنجاح سلسلة المعارض التي يتم إفتتاحها بمختلف المراكز والمدن لتوفير كافة المتطلبات والإحتياجات الجماهيرية لأهالى أسوان ضمن توجيهات القيادة السياسية ، وخاصة فيما يتعلق بالمستلزمات المسدرسية لتكتمل عناصر المنظومة المدرسية بتهيئة الأجواء داخل أكثر من 1500 مدرسة لإستقبال أبنائنا الطلاب مع إنطلاق العام الدراسى الجديد .

العام الدراسى

معارض أهلاً بالمدارس بأسوان

وأوضح أشرف عطية بأن المعرض يضم كافة الأدوات المدرسية التى تتناسب مع جميع المراحل التعليمية والأعمار السنية ، فضلاً عن قسم لعرض السلع والمواد الغذائية بأسعار مخضفة ، والذى تنظمه الشركة المصرية لتجارة الجملة حيث تم التنسيق المسبق مع العارضين من تجار الجملة والمصنعين ليفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور على مدار اليوم .

وحرص المحافظ على الإستفسار من المواطنين على جودة المعروضات ، مناشدهم بأهمية زيادة الإقبال على المعرض للإستفادة من التخفيضات المتاحة لكافة المنتجات المعروضة به .

معارض أهلاً بالمدارس بأسوان

معارض أهلاً بالمدارس بأسوان

معارض أهلاً بالمدارس بأسوان

معارض أهلاً بالمدارس بأسوان