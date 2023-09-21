محافظ أسوان: اختيار 16 مشروعا مستداما لتصعيدها والمشاركة في كوب 28

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الإجتماع الختامى لأعمال التقييم والمقابلات التى تقوم بها اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة فى الفترة من 10 إلى 21 سبتمبر الجارى .

يأتي ذلك إستمراراً للجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 ، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

المشروعات الخضراء

وتضم اللجنة الدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان ، بالإضافة إلى الدكتور محمد عبد الفتاح ، والدكتورة نورهان عمر ممثلى وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، والمهندسة ناهد فؤاد ممثلة وزارة الإتصالات ، فضلاً عن الدكتور ممدوح السيد ممثل وزارة البيئة ، وأيضاً ممثلى المجلس القومى للمرأة والقيادات التنفيذية ، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من الجهات المختصة .

وقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بالإهتمام بكافة الأفكار التى شاركت بالمسابقة ، وتحويلها إلى أفكار قابلة للتنفيذ ، ونقاط مضيئة تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة ، لافتاً إلى أنه بناءاً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فإن إختيار المشاريع الفائزة يكون مقروناً بمعايير متعددة أولها أن تكون مشاريع خضراء أو ذكية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحوكمة ، كما تم وضع معايير لإختيار كل من المشاريع الخضراء والذكية بما يحقق أهداف المبادرة .

وأشار أشرف عطية إلى أن اللجنة قامت بتقييم المشروعات التى تقدمت بإجمالى 55 مشروعا مكتمل ومطابق للمعايير المنظمة للمسابقة فى الـ 6 فئات ، وتم إختيار 16 مشروع سيتم الإعلان عنهم فى المؤتمر الإقليمى الذى سينعقد بالأقصر ، ليتم تصعيد المشروعات الفائزة والمشاركة فى مؤتمر المناخ ( كوب 28 ) والذى سيعقد بدولة الإمارات الشقيقة .

والجدير بالذكر بأن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تضم 6 فئات وهى المشروعات كبيرة الحجم ، والمشروعات المتوسطة ، والمشروعات المحلية الصغيرة ، خاصة المرتبطة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، وأيضاً المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة ، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة ، وتغير المناخ والإستدامة ، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح .

وكان قد أستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سفير دولة الصين الشقيقة لياو ليتشيانج والوفد المرافق له ، وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية ، والمهندسة دينا إبراهيم مسئول التعاون الدولى وذلك فى إطار الإهتمام المتواصل لفتح آفاق جديدة من الإستثمار للإستفادة من المزايا النسبية.