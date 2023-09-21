مديرية الرياضة بأسوان تعلن انطلاق معسكرات مشواري للنشء داخل مراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إنطلاق معسكرات مشواري للنشء داخل مراكز الشباب بمحافظة أسوان بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان والإدارة المركزية لتمكين الشباب ( الإدارة العامة لريادة الاعمال والمشروعات الناشئة) من خلال بروتوكول مع وزارة الشباب والرياضة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".

ويأتى ذلك بمتابعة من ناصر سليم عبدالمجيد وكيل وازرة الشباب والرياضة بأسوان، وأفراح سيد حسن وكيل الشباب، وسعد مصطفي خليفة وكيل الرياضة.



معسكرات مشوارى

ويهدف البرنامج تعليم المهارات الحياتية حيث تم تدريب المستفيدين من النشء من سن 10 إلى 14 سنة علي مهارات "التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، تواصل المرسل والمستقبل، التواصل اللفظي والغير لفظي، التفكير الإبداعي، مناطق التعلم".

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد أعطى تعليماته للمهندسة فاطمة إبراهيم بترأس الإجتماع التنسيقى للجنة إسترداد أراضى الدولة ، وهو الذى يأتى بناءاً على تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أثناء إجتماعه الأخير بالمحافظين فى سبتمبر الجارى.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على أراضى أملاك الدولة ، وحقوق الدولة والشعب فى أراضيه ، ووفقاً لرؤية مصر 2030.

جهود

ومن جانبها أوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان فقد تم التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ مشروع التخطيط والتنمية الإقتصادية والذى يشتمل على حصر مساحات الكتل العمرانية ، ورسم خرائط الأساس وتحديد الإحداثيات الخاصة بالموقع من خلال منصة "منظومة بلانت" المتصلة بالأقمار الصناعية والمصممة بالذكاء الإصطناعى، لافتة أن هذه المنظومة خاصة بمحافظة أسوان وتهدف إلى تحديد مناطق الإحداثيات الخاصة بمواقع التعدى والإزالات ، وآليات البحث المتعددة من حيث التاريخ ونوع التعدى والإجراءات التى يتم إتخاذها لإستراداد أراضى الدولة.

وأشارت أنه تم تكليف وحدة البنية المعلوماتية المكانية بمركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمرانى (GIS) لإعداد المطلوب لتسليمه للجهة المختصة ، ويتم إعداد نموذج بإحداثيات كافة الحالات التى تم إزالتها خلال الموجه 21 ، مع تجهيز البيانات الوصفية الخاصة بالأراضى التى تم إستردادها خلال موجات الإزالة السابقة .

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد الموقع المخصص لإنشاء موقف التراكى الدائم لعربات الحنطور في المنطقة الخلفية لحديقة الورد للحد من الوقوف العشوائى لها والحوادث المرورية .

وأثناء جولته بمرافقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ومديرى الإسكان والحدائق والمتابعة الميدانية ، فضلاً عن رئيس ونواب مركز ومدينة أسوان ، علاوة على نقيب أصحاب عربات الحنطور .