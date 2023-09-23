في 10معلومات.. تعرف على مشروعات "حياة كريمة" بقرية الكفور بكوم أمبو شمال أسوان

تواصل مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " إنجازاتها بالقرى المدرجة بمحافظة أسوان لتغيير وجه القرى وحياة المواطنين فيها حيث أنها وفرت العديد من المشروعات الخدمية التي ستساهم بدورها توفير حياة متكاملة الخدمات لهم ولأبناءهم أيضًا.

ونرصد عبر منصة " صدى البلد " فى 10 معلومات الإنجازات والمشروعات الجاري تنفيذها بقرية الكفور وتوابعها بمركز كوم أمبو شمال أسوان.

حياة كريمة

- تم تنفيذ 32 مشروع خدمي جاري تنفيذه ومنهم انتهت أعمال إنشاؤه وحقق نسبة 100%، داخل قرية الكفور ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

- تساهم هذه المشروعات في تغير الحياة وتوفير حياة آدمية لعدد 55 ألف نسمة نسمة مقيمين في قرية الكفور و32 تابع لها.

- حقق مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية نسبة 100%، والذي سيساهم بدوره في تقديم مختلف المعاملات المتاحة للمواطنين.

- مشروع إحلال وتجديد مركز شباب الفون ، وحقق نسبة تنفيذ 95%.

- مشروعات إنشاء المجمع الزراعي، وحقق نسبة تنفيذه 80%.

مشروعات

- مشروعات مد خطوط وكابلات الكهرباء لخدمة محطة رفع الرغامة شرق، حيث وصلت نسبة تنفيذها 80%.

- مشروع إنشاء محطة رفع الكفور وحقق نسبة تنفيذ 70%

- تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان، يتم بشكل متواصل المرور الميداني بواسطة المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية لتلافي الملاحظات ورفع نسب الإنجاز والانتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة.

- مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى جميع قرى ومراكز محافظة أسوان، بإجمالى 5 مراكز و39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و380 نجع وكفر وتابع.

- وضمن المبادرة الرئاسية، تم وجار تنفيذ 2000 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام بتكلفة إجمالية 26.8 مليار جنيه.

وكان قد ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماع لجنة القيادات لشغل وظيفة مدير إدارة إدفو الاجتماعية ، والتى تقدم لها 5 من المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط ، بالإضافة إلى إختيار أحد المتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الإجتماعى والتى تقدم لها 3 من المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الوظيفة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.

وحضر الإجتماع مديرى التضامن الاجتماعية والتنظيم والإدارة والموارد البشرية والشئون المالية بالمحافظة، والذى يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى طبقاً لرؤية مصر 2030 ، وإستمراراً لإختيار الأكفأ والأنسب دائماً من القيادات للإرتقاء بمنظومة العمل العام فى كافة المواقع الخدمية.