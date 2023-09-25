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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يفاجئ المستشفى الجامعي ويتفقد مشروعات التوسعات الجديدة 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان العاملين بمستشفيات أسوان الجامعية من طاقم الأطباء والتمريض وفنى المعامل بالجولة الميدانية داخل مختلف الأقسام ، وخاصة العيادات الخارجية والطوارئ والإستقبال والعناية المركزة ، ومركز التحول الرقمى والمعلومات والذى يشرف على منظومة المراقبة والكاميرات، من أجل الوقوف على الخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها للمواطنين.

بالإضافة إلى متابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التى تسير بخطوات محسوبة ودقيقة لزيادة عدد الآسرة والإمكانيات القادرة على التعامل مع كافة المترددين على المستشفيات ، رافقه خلالها الدكتور محمد صلاح المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.

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الخدمات الصحية

وتابع المحافظ ملفات الحضور والإنصراف للعاملين ، وأيضاً ملفات المرضى المترددين ومدى توفير الخدمة العلاجية لهم ، علاوة على إبداء بعض الملاحظات التى سيتم تلافيها بالشكل المطلوب. 

وأكد أشرف عطية على أنه مع التشغيل الكامل لمنظومة التأمين الصحى الشامل نهاية العام الحالي ، والتي تضم 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية على مستوى مراكز ومدن المحافظة سيساهم بشكل مباشر فى تخفيف الضغط عن مستشفيات أسوان الجامعية ، وبالتالي القدرة على أداء الخدمة الطبية بجودة أعلى.

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جهود وأنشطة 

 فيما عرض الدكتور محمد صلاح الجهود المبذولة للإرتقاء بالمنظومة الطبية من خلال التشغيل الكامل لمستشفى الباطنة ، والمكونة من 5 أدوار تضم 150 سرير منهم 58 سرير للعناية المركزة مدعمة بـ 95 جهاز تنفس صناعى ، والباقى موزع على أقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعى.

ولفت المحافظ إلى أنه جارى إنشاء مستشفى الإستقبال والطوارئ الجديد بنسبة تنفيذ 50 % ، والذى يقع على مساحة 1500 م2 وتصل تكلفته الإنشائية إلى 330 مليون جنيه ، ويتكون المستشفى الجديد من 5 أدوار تضم 160 سرير بأقسام طوارئ الإصابات والعناية المركزة والأشعة والمعامل ، بالإضافة إلى 9 غرف عمليات جراحية ، فضلاً عن إستراحة الأطباء وجراج بالدور الأرضى وذلك ضمن مشروعات التوسعات الجارية بمستشفيات أسوان الجامعية ، والتى تشمل أيضاً مشروع إنشاء قسم العظام الجديد ، والذى تم تنفيذه بنسبة 100 % ، وسيتم تشغيله قريباً بتكلفة 20 مليون جنيه ويضم 70 سرير و2 غرفة عمليات ، علاوة على إعادة تأهيل قسم الإستقبال القديم .

 

 

 

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