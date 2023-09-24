محافظ أسوان يتفقد المرحلة الثالثة لمشروع إحلال وتجديد خطوط المياه

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم الأحد الأعمال الجارية بالمرحلة الثالثة لمشروع إحلال وتجديد خطوط الطرد لمحطة مياه جبل تقوق وفريال والخطوط الناقلة للخزان الأرضى المزمع إنشاؤه بسعة 12 ألف م3 بنسبة تنفيذ للشبكات، وصلت إلى 90 % ، وبتكلفة تقديرية 37 مليون جنيه تقريباً.

يأتى ذلك استكمالاً للجهود المبذولة لمواصلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لإحلال وتجديد الشبكات والخطوط الرئيسية ، مع دعم المحطات والروافع، ودعم وتحسين وتقوية مياه الشرب بالمناطق المرتفعة، ومناطق وسط المدينة بخطى طرد مجموع أطوالهم 1700 متر من إجمالى أطوال 4 كم تم العمل فى الإحلال والتجديد لهم بكورنيش النيل وكسر الحجر والسيل، وبأقطار تتراوح ما بين 450 مللى ، و 560 مللى ، و 630 مللى ، و 800 مللى.

إحلال وتجديد

وشدد اللواء أشرف عطية على أهمية الإلتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ ، على أن يتم تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل فى المسافات التى تم نهو الأعمال بها عقب إختبار وتجارت الخطوط ، وقبل التشغيل وبدء أعمال الرصف.

ووجه المحافظ إلى ضرورة إستكمال أعمال القطعيات والوصلات وغرف المحابس ( قفل وغسيل وهواء ) لكل منسوب لمواجهة أى إنقطاع مفاجئ ، وعدم تأثير ذلك على باقى المناطق المجاورة.

وكان قد فاجأ اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الأحد، العاملين بالعيادات الخارجية لهيئة التأمين الصحى بالمقر المؤقت بمبنى التأهيل الاجتماعى الشامل بطريق السادات، من أجل الاطمئنان على مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

واستدعى أشرف عطية مدير العيادات الدكتور أحمد على ليقوم بجوله داخلها لمختلف التخصصات الطبية والمعامل والصيدلية والمكاتب الإدارية.

جهود وأنشطة

وعقب استماع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء جولته لشكاوى ومطالب المواطنين الذين تصادف تواجدهم لتلقى الخدمة العلاجية والمقررات الشهرية من الأدوية أعطى توجيهاته بضرورة وضع آلية متطورة لصرف الأدوية للمستفيدين من خدمة التأمين الصحى للحد من الازدحام والتكدس، ولتخفيف الأعباء عن كاهل المترددين من المرضى.

وشدد المحافظ، على ضرورة التزام الأطباء وفنى المعامل والعاملين بشكل عام بالتوقيتات الزمنية لتشغيل هذه العيادات حيث راجع المحافظ دفاتر الحضور والانصراف لتحويل غير الملتزمين بالمواعيد إلى التحقيق الفورى.