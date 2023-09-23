فى زيارته لـ أبو سمبل | انبهار عضو الشيوعي الصيني بالحضارة المصرية

أعرب لى شى عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى وأمين اللجنة المركزية للحزب الحاكم عن إنبهاره بعظمة وعراقة الحضارة المصرية ، والتاريخ الذى تجسده هذه الأثار الخالدة أثناء قيامه بزيارة لمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان على رأس برلمانى كبير بدعوة من مجلس الشيوخ المصرى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

كان فى إستقباله بمطار أبو سمبل الدولى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وأيضاً المهندس كامل مشيل عضو مجلس الشيوخ.

الحضارة المصرية

ويأتى ذلك فى إطار الإهتمام المتواصل بإستقبال كافة الوفود سواء على المستوى الدولى أو المحلى لزيارة المعالم السياحية والمناطق الأثرية ، فضلاً عن التعرف على المقومات الطبيعية والإستثمارية التى تتمتع بها عروس المشاتى ، عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء.

استمتع الوفد الصينى بأنغام الأغانى التراثية الأسوانية والنوبية لفرقة أسوان للفنون الشعبية ، والتى قدمت عروضها وفقراتها الفنية والفلكلورية المتنوعة ، ثم تفقد الضيف الصينى معبدى رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبلالسياحية.ة

وخلال لقاء لى شى باللواء أشرف عطية فقد أكد محافظ أسوان على أننا نسعى دائماً إلى مد جسور التعاون مع الجانب الصينى ، والتى ترتكز على إستثمار المزايا النسبية ، وإستغلال الحوافز الإستثمارية العديدة التى تزخر بها عاصمة الإقتصاد الإفريقى.

أبو سمبل

وهو ما يؤكد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر والصين والتى تشهد تطوراً كبيراً فى الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والإقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة فى ظل الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ، والرئيس شى جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وقال بأن المحافظة لها جهود كبيرة فى مكافحة الفساد الإدارى والمالى وذلك من خلال إطلاق مشروع التحول الرقمى ، ويضم مركز متكامل كبير للمعلومات مجهز بأحدث الأجهزة ، ومربوط بـ 11 مركز تكنولوجى بمختلف المدن والمراكز لتقديم 82 خدمة متنوعة.

كما تم إستحداث 40 تطبيق تكنولوجى يقدمون خدمات فى كافة قطاعات العمل العام ، وحققوا تفاعل كبير مع المواطنين بشكل مباشر للتعرف على مطالبهم ومشاكلهم وإحتياجاتهم ، وتضم أسوان أكبر وأول مركز لخدمات مصر ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى مصر الرقمية ، والذى يؤدى خدمات مرورية وسجل مدنى وشهر عقارى وتموين وغيرها.