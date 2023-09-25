55 عاما على إنقاذ معبدي أبو سمبل جنوب أسوان.. تفاصيل

تعد محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، والتي تمتلك على أرضها الكثير من المناطق الأثريّة التاريخية التي تعود للأسر والعصور.

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أحد أبرز المناطق التي شهدت تنفيذ مشروع نموذجي في الحفاظ على التراث الحضاري للآثار المصرية، وهو إنقاذ معابد أبو سمبل من الغرق إبان بناء السد العالي، بالتعاون مع منظمة اليونسكو حيث تمر خلال شهر سبتمبر الجاري الذكرى الـ55 على انتهاء المشروع الإنقاذ.

المناطق الأثرية

انقاذ معبد رمسيس الثانى

ومن جانبه أكد الأثرى أحمد مسعود كبير مفتشى آثار أبوسمبل بأن إنقاذ معابد أبو سمبل بدأ في عام 1964، وتكلفت هذه العملية 40 مليون دولار، وانتهت فى عام 1968.

وأشار الأثرى أحمد مسعود، أنه تم تقطيع الموقع كله، إلى كتل كبيرة تصل إلى 30 طن، وفى المتوسط 20 طن، وتم تفكيكها وأعيد تركيبها فى موقع جديد على إرتفاع 65 متر، و200 متر أعلى من مستوى النهر، وتعتبر للكثير واحدة من أعظم الأعمال فى الهندسة الأثرية.

وأوضح كبير مفتشى آثار أبوسمبل بأنه تم افتتاح المعبد بعد انتهاء أعمال النقل والإنقاذ فى 22 سبتمبر 1968 فى واحدة من أبرز المشروعات الهندسية فى الحفاظ على التراث الحضارى للآثار المصرية جنوب البلاد.

وقد اختار الموقع رمسيس الثاني الذى يعرف أيضاً بـ “رمسيس الأكبر”، وتم بناؤه خلال خمس سنوات من فترة حكمه الطويلة، ولكنه لم يستكمل بناؤه إلى حين العام الخامس والثلاثين له كفرعون، إنه الأكثر جمالاً بين العديد من الآثار التى أقامها رمسيس الأكبر فى جميع أنحاء مصر لكي يظهر سلطته، والواجهة الضخمة المقطوعة فى جانب الجبل تصور أربعة تماثيل لرمسيس نفسه كل منها بارتفاع 20 مترا، ويقف أصغر تماثيل الأسرة الملكية بين التماثيل الأربعة العملاقة، وهذه تشمل أم رمسيس وزوجته نفرتاري وأبناءهما وبناتهما.

وأيضاً بالخارج قريباً من التماثيل يوجد "زواج ستيلا"، الذي يحيى ذكرى الزواج لابنة رمسيس الثانى وملك من الحيثيين، وهو نقش على مدخل الواجهة يقرأ "رمسيس الثانى بنى معبدا" محفورا فى الجبل للعبادة الأبدية للملكة الأولى نفرتارى، معشوقة مو فى النوبة إلى الأبد ودائماً، نفرتارى التى تلمع الشمس لأجل خاطرها.

وداخل المعبد هناك ثمانية تماثيل ضخمة تصف رمسيس كالإله أوزوريس يدعم السقف الضخم والثقيل للغاية، وبعد المرور خلال القاعات المحتوية على الغرف لمختلف الشعائر، يصل الزوار إلى الجزء الأكثر شهرة للمعبد الداخلي أبو سمبل، وغرفة مقدسة مع مذبح صغير وأربع تماثيل لرمسيس كآلهة مختلفة، وقد تم تصميم المعبد بدقة هائلة، بحيث إنه خلال يومين في العام في أكتوبر وفبراير تسقط شمس الصباح أشعتها المتلالئة مباشرة إلى داخل المعبد وعلى الغرفة المقدسة الصغيرة مضيئة التماثيل الأربعة، وإلى جنوب المعبد الرئيسى هناك معبد أصغر مخصص لزوجة رمسيس نفرتارى والآلهة هاتور.

إنقاذ معبد

انقاذ معبد رمسيس الثانى

ومع إعلان خطة بناء السد العالي في أسوان، تهددت أبو سمبل بأن تصبح مشهداً تحت الماء وظهرت صور التماثيل العملاقة على الصفحات الأولى للصحف حول العالم، ولم يرغب أحد ما في أن يرى التماثيل غارقة تحت مياه النيل المرتفعة، وبدأ إنقاذ أبو سمبل.

وتم تحريك التماثيل والمعابد إلى هضبة أعلى، حيث يمكنها الترحيب بالشمس المشرقة كل صباح، وتعد هذه الأسطورة التاريخية لمعبد رمسيس الثانى خالدة، حيث بقيت أبو سمبل في حالة عظيمة إلى العصور الحديثة، وعندما زار الإغريق الموقع في القرن السادس ق. م، تزايدت أكوام الرمال في علوها حتى غطت تماثيل رمسيس إلى الركبة.

انقاذ معبد رمسيس الثانى

انقاذ معبد رمسيس الثانى

انقاذ معبد رمسيس الثانى

انقاذ معبد رمسيس الثانى

انقاذ معبد رمسيس الثانى

انقاذ معبد رمسيس الثانى

انقاذ معبد رمسيس الثانى

انقاذ معبد رمسيس الثانى