بيطري أسوان: تحصين 29 ألفا و648 رأس ماشية بلقاحي الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدور المتميز الذى قام به مسئولو الطب البيطرى والجهات المعنية لتنفيذ فعاليات الحملة القومية للتحصين بلقاحى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع ، وهو الذى يتواكب مع الاستعداد لإطلاق الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة بدءاً من الأسبوع القادم .

ويأتي ذلك من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد المحافظ على أهمية العمل على توعية المواطنين بأهمية التحصين والتجاوب السريع مع هذه الحملات لتلافى أى أضرار على ما يمتلكونه من ثروة حيوانية. جاء ذلك أثناء عرض الدكتور مدحت رمزى مدير عام الطب البيطرى نتائج حملة التحصين على محافظ أسوان .

الثروة الحيوانية

وأوضح مدحت رمزى أن الهدف من هذه الحملات البيطرية هو توفير أوجه الدعم والرعاية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية، حيث نجحت الحملة القومية للتحصين بلقاحى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع فى تحصين 29 ألفا و648 من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ، فيما تستهدف الحملة القومية ضد مرض طاعون المتجرات من الأبقار الصغيرة والضأن والماعز وذلك بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة .

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه تم تكليف المسئولين بمديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتجهيز 1500 مدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة لإستقبال أبنائنا الطلاب فى العام الدراسى الجديد 2023 /2024 بإجمالى حوالى 400 ألف طالب وطالبة ، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية وكافة الأجهزة المختصة بالمرور الميدانى لمراجعة جميع أعمال الصيانات والإصلاحات من أعمال إنارة ودورات المياه والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس وزجاج النوافذ وأسلاك الكهرباء والنظافة العامة .

جهود

مع ضرورة التأكد من توافر طفايات الحريق والعمل على ترشيد إستهلاك الكهرباء عقب انتهاء اليوم الدراسى ، ومنع تواجد الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بمحيط المدارس أولاً بأول حرصاً على صحة وسلامة الطلاب .

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان أنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فإنه يتم العمل على قدم وساق لتحقيق الجاهزية الكاملة داخل كافة مدارس المحافظة بالمراكز والمدن والقرى لتهيئة الأجواء والمناخ المناسب والملائم أمام الطلاب للتحصيل الدراسى الجيد ، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال وصول الكتب المدرسية لمختلف المراحل التعليمية .